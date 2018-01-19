«По голове и по животу». Казахстанский боксер-профессионал рассказал, как будет действовать в вечере боя Ковалева
29-летний казахстанский
29-летний казахстанский
— Мадияр, на 3 марта назван соперник. Им стал Абреу из Доминиканской Республики.
— Да. Готовимся к этому бою.
— Что можно сказать о нем? На его счету 13 побед.
— Он высокий парень. (смеется).
— Выше ростом?
— Да.
— Абреу в основном боксировал в 147 фунтах. Что можно сказать о его плюсах и минусах?
— Да, он больше боксировал в 147 фунтах, но его
— У Абреу интересная статистика. Все три поражения он потерпел в 147 фунтах, а пять боев, которые провел в 154 фунтах, он выиграл. Как нужно действовать против соперника, который ростом повыше, и, значит, руки у него подлиннее?
— Я буду стараться поближе к нему работать.
— Тут предпочтительно бить по голове или по корпусу?
— В первых раундах буду по корпусу работать. Затем будем переводить по этажам —
— Первоначально заявляли восемь раундов, но сейчас отмечены шесть.
— Да, было так, но потом изменили на шесть. Не могу сказать почему.
Напомним, вечер бокса в