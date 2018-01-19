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10:37 (мск), источник: Vesti.kz

«По голове и по животу». Казахстанский боксер-профессионал рассказал, как будет действовать в вечере боя Ковалева

29-летний казахстанский боксер-профессионал Мадияр Ашкеев (8−0, 4 КО) перед боем в Нью-Йорке с Хосе Антонио Абреу (13−3, 8 КО) из Доминиканской Республики рассказал корреспонденту Vesti.kz о тактическом рисунке на поединок в андеркарте титульной встречи россиян-полутяжеловесов Сергея Ковалева (31−2−1, 27 КО) и Игоря Михалкина (21−1, 9 КО).

— Мадияр, на 3 марта назван соперник. Им стал Абреу из Доминиканской Республики.

— Да. Готовимся к этому бою.

— Что можно сказать о нем? На его счету 13 побед.

— Он высокий парень. (смеется).

— Выше ростом?

— Да.

— Абреу в основном боксировал в 147 фунтах. Что можно сказать о его плюсах и минусах?

— Да, он больше боксировал в 147 фунтах, но его плюсы-минусы будем в ринге разбирать. План действий обговорим с тренером на завтрашней вечерней тренировке.

— У Абреу интересная статистика. Все три поражения он потерпел в 147 фунтах, а пять боев, которые провел в 154 фунтах, он выиграл. Как нужно действовать против соперника, который ростом повыше, и, значит, руки у него подлиннее?

— Я буду стараться поближе к нему работать.

— Тут предпочтительно бить по голове или по корпусу?

— В первых раундах буду по корпусу работать. Затем будем переводить по этажам — живот-голова.

— Первоначально заявляли восемь раундов, но сейчас отмечены шесть.

— Да, было так, но потом изменили на шесть. Не могу сказать почему.

Напомним, вечер бокса в Нью-Йорке, где примут участие казахстанцы Мадияр Ашкеев (8−0, 4 КО) и Мейирим Нурсултанов (5−0, 4 КО), пройдет 3 марта. Главными боями события станут встречи Сергея Ковалева (31−2−1, 27 КО) и Игоря Михалкина (21−1, 9 КО) за пояс WBO в полутяжелом весе, а также Дмитрия Бивола (12−0, 10 КО) с Салливаном Баррерой (21−1, 14 КО) за титул WBA.

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