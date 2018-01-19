«По голове и по животу». Казахстанский боксер-профессионал рассказал, как будет действовать в вечере боя Ковалева

— Мадияр, на 3 марта назван соперник. Им стал Абреу из Доминиканской Республики.

— Да. Готовимся к этому бою.

— Что можно сказать о нем? На его счету 13 побед.

— Он высокий парень. (смеется).

— Выше ростом?

— Да.

— Абреу в основном боксировал в 147 фунтах. Что можно сказать о его плюсах и минусах?

— Да, он больше боксировал в 147 фунтах, но его плюсы-минусы будем в ринге разбирать. План действий обговорим с тренером на завтрашней вечерней тренировке.

— У Абреу интересная статистика. Все три поражения он потерпел в 147 фунтах, а пять боев, которые провел в 154 фунтах, он выиграл. Как нужно действовать против соперника, который ростом повыше, и, значит, руки у него подлиннее?

— Я буду стараться поближе к нему работать.

— Тут предпочтительно бить по голове или по корпусу?

— В первых раундах буду по корпусу работать. Затем будем переводить по этажам — живот-голова.

— Первоначально заявляли восемь раундов, но сейчас отмечены шесть.

— Да, было так, но потом изменили на шесть. Не могу сказать почему.