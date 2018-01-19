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Определился соперник казахстанца Ашкеева по бою в андеркарде у Ковалева
Определился соперник казахстанского боксера Мадияра Ашкеева (8−0, 4 КО) по следующему бою, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Определился соперник казахстанского боксера Мадияра Ашкеева (8−0, 4 КО) по следующему бою, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Поединок в первом среднем весе, рассчитанный на шесть раундов, состоится 3-го марта в
Соперником казахстанца станет Хосе Антонио Абреу (13−3, 8 КО) из Доминиканской Республики.
Напомним, Ашкеев выступит в андеркарте вечера бокса, где главными станут бои Сергея Ковалева с Игорем Михалкиным, а также Дмитрия Бивола с Салливаном Баррерой.
Также в андеркарте в этот день выступит казахстанец Мейирим Нурсултанов (5−0, 4 КО), но его соперник пока не определен.