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10:14 (мск), источник: Vesti.kz

Определился соперник казахстанца Ашкеева по бою в андеркарде у Ковалева

Определился соперник казахстанского боксера Мадияра Ашкеева (8−0, 4 КО) по следующему бою, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок в первом среднем весе, рассчитанный на шесть раундов, состоится 3-го марта в Нью-Йорке в Madison Square Garden.

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Соперником казахстанца станет Хосе Антонио Абреу (13−3, 8 КО) из Доминиканской Республики.

Напомним, Ашкеев выступит в андеркарте вечера бокса, где главными станут бои Сергея Ковалева с Игорем Михалкиным, а также Дмитрия Бивола с Салливаном Баррерой.

Также в андеркарте в этот день выступит казахстанец Мейирим Нурсултанов (5−0, 4 КО), но его соперник пока не определен.

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