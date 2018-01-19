Дмитрий Пирог: Из Головкина сделали монстра, но он не растет как боксер. К сожалению

В 2012 году Пирог и Головкин договорились о поединке. Россиянин ради этого отказался от защиты титула WBO и был лишен пояса. В итоге Пирог из-за травмы спины сначала отменил бой с Головкиным, а через некоторое время вынужденно завершил карьеру.

— В свое время все ждали вашего боя с Головкиным, который в итоге не состоялся. Есть ли еще какая-то надежда увидеть вас в ринге?

— Учитывая состояние здоровья и не вдаваясь в подробности, очень мало шансов и, скорее всего, они идут к нулю. Причина — время уходит, а здоровье не позволяет. Мало шансов встретиться с Головкиным и выйти в ринг — вообще, — сказал Пирог.

— В прошлом году Головкин провел два больших боя — с Дэниэлом Джейкобсом и Саулем «Канело» Альваресом. Как вы их оцените?

— На мой взгляд, выиграл Головкин. Но как выглядел Джейкобс во второй половине боя и особенно в концовке … Меня в данной ситуации удивило то, что сам Головкин не смог перестроиться, хотя он — боксер высоченного уровня, который прошел колоссальнейшую школу любительского бокса, он — человек, который может боксировать по-разному: и назад, и вперед, может показать силовой бокс, может перебоксировать. И он не смог перестроиться, когда Джейкобс навязал ему неудобный бокс. К сожалению!

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Для меня всегда был вопрос — может или нет Головкин перестраиваться. HBO делал из него монстра — и телеканал, и аналитики, которые озвучивали, что это — монстр, который все бои заканчивает досрочно, и чуть ли не молодой Майк Тайсон. Говорили про мексиканский стиль. Я заметил, что Гена настолько вжился в этот образ — это же на уровне психологии все происходит. И я сам себе задавал вопрос — а сможет ли он перестроиться, если вдруг бой складывается не так, как ты хочешь? Ведь это — самая сложная штука в профессиональном боксе. И как показывает практика, не каждый чемпион сможет перестроиться.

Головкин не смог перестроиться. В бою с Альваресом было то же самое. Мы все хотим посмотреть второй поединок. Очень будет интересно. Гена это заслужил, он заработает денег именно с этим мексиканским боксером. Но никто не знает, каким будет результат. Если сравнивать Альвареса с Головкиным, то мексиканец не только физически крепнет и становится увереннее, но, и как показывают его бои, он ко всему прочему профессионально развивается в плане бокса.

Головкин же, к сожалению, не растет как боксер. Я, по крайней мере, не вижу роста. У него просто силовой бокс — а-ля мексиканский стиль, который он и его тренеры озвучивают, и все аналитики, и комментаторы HBO. Головкин показывает то, что от него хотят, но — соперники начинают подстраиваться!

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Напомним, в 2017 году Головкин провел два боя, оба из которых продлились все 12 раундов: 18 марта он победил Джейкобса, а 16 сентября закончил вничью поединок с Альваресом. Оба результата позволили казахстанцу защитить его титулы.