Тренер Головкина назвал Альвареса «лживым велосипедистом» и призвал его отказаться в реванше от «беготни ради выживания»

Санчес выразил надежду, что во втором поединке с Головкиным «Канело» не станет драться в стиле, который исповедует кубинец Эрисланди Лара. Последний имеет репутацию «бегунка», из-за чего его бои считаются скучными. По словам тренера, мексиканец повторил «трюк» Лары и старался выжить и не быть нокаутированным Головкиным в первом бою.

«Полагаю, «Канело» солгал нам о том, как планирует драться с Головкиным. Он провел прекрасный бой — но хороший лишь для того, чтобы не оказаться в нокауте. Однако, чтобы дать фанатам то, о чем он говорил до поединка, я думаю, ему нужно было идти в размен с Геннадием и посмотреть, кто кого нокаутирует.

Возможно, «Канело» нанесет Головкину хороший удар и потрясет его и, будучи будучи хорошим финишером, может его и «прикончить». Но этого не произойдет, если все время только и делать, что бегать. Возьмите, к примеру, бой Марвина Хаглера и Шугар Рэя Леонарда. Хоть даже Марвин тогда и был осторожен, их поединок не был скучным. Они обменивались ударами. А здесь (в бою Головкина и Альвареса) было трудно вести обмен, потому что один парень постоянно был на велосипеде.

Головкин резал углы в бою с Альваресом. Позвольте мне задать вопрос. Почему «Канело» не смог делать этого в поединке против Лары? Когда боксер не хочет, чтобы его поймали на удар, он будет как можно больше бегать. Головкин в таком случае делал только то, что мог, дабы не совершить глупую ошибку и не раскрыть себя. Очевидно, что «Канело» хороший боец. С Ларой он испытывал те же самые трудности — все из-за беготни, что и Головкин с Альваресом.

Хотя мы и выиграли бой, как мне кажется, все были разочарованы. Если реванш состоится, то я надеюсь, что Альварес будет чаще наступать и больше биться. В прошлом бою он донес до цели несколько качественных ударов, он тоже хороший панчер. Я думаю, что мы, как фанаты, заслуживаем чего-то получше, чем команда Альвареса дали нам в первом поединке, — заявил Санчес в интервью с Fight Hub TV.