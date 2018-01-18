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09:40 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер Головкина назвал Альвареса «лживым велосипедистом» и призвал его отказаться в реванше от «беготни ради выживания»

Абель Санчес, являющийся тренером чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО), призвал мексиканского боксера Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО) воздержаться в их реванше от стиля «беготня ради выживания», чтобы подарить фанатам настоящее зрелище.

Санчес выразил надежду, что во втором поединке с Головкиным «Канело» не станет драться в стиле, который исповедует кубинец Эрисланди Лара. Последний имеет репутацию «бегунка», из-за чего его бои считаются скучными. По словам тренера, мексиканец повторил «трюк» Лары и старался выжить и не быть нокаутированным Головкиным в первом бою.

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«Полагаю, «Канело» солгал нам о том, как планирует драться с Головкиным. Он провел прекрасный бой — но хороший лишь для того, чтобы не оказаться в нокауте. Однако, чтобы дать фанатам то, о чем он говорил до поединка, я думаю, ему нужно было идти в размен с Геннадием и посмотреть, кто кого нокаутирует.

Возможно, «Канело» нанесет Головкину хороший удар и потрясет его и, будучи будучи хорошим финишером, может его и «прикончить». Но этого не произойдет, если все время только и делать, что бегать. Возьмите, к примеру, бой Марвина Хаглера и Шугар Рэя Леонарда. Хоть даже Марвин тогда и был осторожен, их поединок не был скучным. Они обменивались ударами. А здесь (в бою Головкина и Альвареса) было трудно вести обмен, потому что один парень постоянно был на велосипеде.

Головкин резал углы в бою с Альваресом. Позвольте мне задать вопрос. Почему «Канело» не смог делать этого в поединке против Лары? Когда боксер не хочет, чтобы его поймали на удар, он будет как можно больше бегать. Головкин в таком случае делал только то, что мог, дабы не совершить глупую ошибку и не раскрыть себя. Очевидно, что «Канело» хороший боец. С Ларой он испытывал те же самые трудности — все из-за беготни, что и Головкин с Альваресом.

Хотя мы и выиграли бой, как мне кажется, все были разочарованы. Если реванш состоится, то я надеюсь, что Альварес будет чаще наступать и больше биться. В прошлом бою он донес до цели несколько качественных ударов, он тоже хороший панчер. Я думаю, что мы, как фанаты, заслуживаем чего-то получше, чем команда Альвареса дали нам в первом поединке, — заявил Санчес в интервью с Fight Hub TV.

Напомним, «Канело» дрался с Ларой в 2014 году в Лас-Вегасе и победил спорным решением судей. В сентябре прошлого года там же мексиканец свел вничью поединок с Головкиным. Представители «Канело» и GGG ведут переговоры о реванше, который ожидается 5 мая.

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