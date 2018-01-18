Промоутер Головкина назвал главного конкурента Лас-Вегаса за второй бой с «Канело» и затронул тему судейства

«Хотел бы лично я, чтобы второй бой состоялся в Лас-Вегасе? Думаю, «Канело» хочет этого (смеется). Но, опять же, мы сфокусированы на том, чтобы закрыть сделку. Когда это будет сделано, мы с Эриком Гомесом сядем и рассмотрим предложения. Думаю, было бы преждевременно заниматься этом вопросом, пока у нас нет самого боя.

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Но Madison Square Garden очень заинтересован. Головкин дрался там шесть раз, а «Канело» ни разу, но сказал, что тоже хотел бы. Так что, Madison Square Garden очень хочет принять эту битву, — сказал Леффлер в интервью Fight Hub TV.

Также промоутер Головкина затронул тему судейства, которая стала самой обсуждаемой после сентябрьского боя с «Канело», прошедшего на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Тогда, наибольший резонанс вызвали оценки Аделаиды Берд. В итоге, казахстанец прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей.

«Судейство всегда является предметом для беспокойства. Обе стороны, безусловно, имеют возможность оспорить назначение конкретного судьи, если посчитают, что он неблагоприятен для стиля того или иного боксера. Мы можем обратиться по этому вопросу в Комиссию. Но пока очень рано говорить о таких вещах. Для начала, нам надо договориться о самом реванше, а затем уже заботиться о других вещах», — добавил Леффлер.

Ранее промоутер Головкина объяснил, почему в контракте на второй бой с «Канело» нет пункта о реванше. В то же время Леффлер допустил, что переговоры могут и вовсе сорваться.