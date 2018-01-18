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01:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Прайс согласен на бой с Поветкиным

Британский супертяжеловес Дэвид Прайс подчеркнул, что он готов встретиться с Александром Поветкиным 31 марта в Кардиффе, если россиянин ласт согласие на бой.

Источник: AFP 2018

Ранее стало известно, что официальный претендент на титул чемпиона мира по версии WBA Super в супертяжёлом весе Поветкин получил предложение выступить в андеркарде объединительного боя между чемпионом по версиям WBA Super, IBF и IBO Энтони Джошуа и обладателем пояса по версии WBO Джозефом Паркером.

«Тут не о чем и думать, победа над Поветкиным обеспечит взлёт моей карьере. Ситуация беспроигрышная, так что я сходу согласился на такой вариант. Не уверен, что договорённость о поединке уже есть, но я дал свое согласие и было бы здорово, если бы бой состоялся», — приводит слова Прайса SkySports.

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