Прайс согласен на бой с Поветкиным

Ранее стало известно, что официальный претендент на титул чемпиона мира по версии WBA Super в супертяжёлом весе Поветкин получил предложение выступить в андеркарде объединительного боя между чемпионом по версиям WBA Super, IBF и IBO Энтони Джошуа и обладателем пояса по версии WBO Джозефом Паркером.

«Тут не о чем и думать, победа над Поветкиным обеспечит взлёт моей карьере. Ситуация беспроигрышная, так что я сходу согласился на такой вариант. Не уверен, что договорённость о поединке уже есть, но я дал свое согласие и было бы здорово, если бы бой состоялся», — приводит слова Прайса SkySports.