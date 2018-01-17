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10:47 (мск), источник: Vesti.kz

Санчес обозначил сроки возвращения Головкина в лагерь и стратегию на второй бой с «Канело»

Абель Санчес, являющийся тренером чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО), высказался по поводу матча-реванша между его подопечным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), который ожидается 5 мая.

«Я хочу, чтобы этот бой состоялся в мае. И фанаты этого хотят. Но есть два парня, которые и являются звездами, и они должны договориться по гонорарам.

Сейчас Головкин находится со своей семье. Он должен вернуться в лагерь на этой неделе, но я не в курсе того, как проходят переговоры (с «Канело»). Это вопрос к Тому Леффлеру (промоутеру GGG), — цитирует Санчеса BoxingScene.com.

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В то же время тренер Головкина раскритиковал «Канело» за чрезмерную «беготню» в их первом бою, который состоялся в сентябре прошлого года в Лас-Вегасе и завершился вничью.

«Альварес знал, что Головкин нокаутирует его, если он остановится. Головкину есть еще много чего показать. Но все зависит от стиля. Если вы боксируете против оппонента с оборонительным стилем, то вам трудно продемонстрировать все, что вы имеете», — сказал Санчес, добавив, что во втором поединке Головкин будет вполне способен «доставить один хороший удар и прикончить соперника».

Добавим, что место проведения второго поединка пока не определено. На право его принять претендуют сразу несколько площадок, но фаворитом считается T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, где и состоялся первый бой.

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