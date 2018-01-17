Санчес обозначил сроки возвращения Головкина в лагерь и стратегию на второй бой с «Канело»

«Я хочу, чтобы этот бой состоялся в мае. И фанаты этого хотят. Но есть два парня, которые и являются звездами, и они должны договориться по гонорарам.

Сейчас Головкин находится со своей семье. Он должен вернуться в лагерь на этой неделе, но я не в курсе того, как проходят переговоры (с «Канело»). Это вопрос к Тому Леффлеру (промоутеру GGG), — цитирует Санчеса BoxingScene.com.

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В то же время тренер Головкина раскритиковал «Канело» за чрезмерную «беготню» в их первом бою, который состоялся в сентябре прошлого года в Лас-Вегасе и завершился вничью.

«Альварес знал, что Головкин нокаутирует его, если он остановится. Головкину есть еще много чего показать. Но все зависит от стиля. Если вы боксируете против оппонента с оборонительным стилем, то вам трудно продемонстрировать все, что вы имеете», — сказал Санчес, добавив, что во втором поединке Головкин будет вполне способен «доставить один хороший удар и прикончить соперника».