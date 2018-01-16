Рикардо Майорга объявил о завершении боксёрской карьеры

«Когда я был ребёнком, то пообещал маме, что стану чемпионом мира по боксу. Я провёл 112 боёв в любительском боксе, в которых одержал 107 побед и потерпел 5 поражений судейским решением. Затем я перешёл в профессиональный бокс и после 27 поединков там оказался на топ-уровне. Я считаю, что спорт — для молодых, а я уже не могу назвать себя молодым. Думаю, пришло время повесить перчатки на гвоздь и попрощаться с боксом. Я благодарен богу за овации зрителей и все трофеи, что я получил за свою карьеру», — приводит слова Майорги сайт Boxingscene.