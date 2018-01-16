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12:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Рикардо Майорга объявил о завершении боксёрской карьеры

Бывший чемпион мира по боксу Рикардо Майорга объявил о завершении профессиональной карьеры боксёра.

Источник: AP 2018

«Когда я был ребёнком, то пообещал маме, что стану чемпионом мира по боксу. Я провёл 112 боёв в любительском боксе, в которых одержал 107 побед и потерпел 5 поражений судейским решением. Затем я перешёл в профессиональный бокс и после 27 поединков там оказался на топ-уровне. Я считаю, что спорт — для молодых, а я уже не могу назвать себя молодым. Думаю, пришло время повесить перчатки на гвоздь и попрощаться с боксом. Я благодарен богу за овации зрителей и все трофеи, что я получил за свою карьеру», — приводит слова Майорги сайт Boxingscene.

За свою профессиональную карьеру в боксе 44-летний никарагуанец одержал 32 победы, из которых 26 нокаутом, потерпел 10 поражений и 1 бой закончил вничью.

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