Рикардо Майорга объявил о завершении боксёрской карьеры
Бывший чемпион мира по боксу Рикардо Майорга объявил о завершении профессиональной карьеры боксёра.
Бывший чемпион мира по боксу Рикардо Майорга объявил о завершении профессиональной карьеры боксёра.
«Когда я был ребёнком, то пообещал маме, что стану чемпионом мира по боксу. Я провёл 112 боёв в любительском боксе, в которых одержал 107 побед и потерпел 5 поражений судейским решением. Затем я перешёл в профессиональный бокс и после 27 поединков там оказался на
За свою профессиональную карьеру в боксе 44-летний никарагуанец одержал 32 победы, из которых 26 нокаутом, потерпел 10 поражений и 1 бой закончил вничью.