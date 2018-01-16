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09:35 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский полицейский из Нью-Йорка объявил бой в Астане и рассказал о совмещении работы с кино и боксом

Боксер-профессионал из США Димаш Ниязов по возвращению на родину посетил Казыгуртский район, где живут его родственники. В интервью Otyrar.kz он рассказал о своем следующем бое, а также о совмещении работы полицейского с кино и боксом.

— Димаш, начнем с того, что ты приехал спустя много времени на свою вторую Родину — в Шымкент. Где уже успел побывать?

— Не вторая, а первая! Я никогда Казахстан не ставлю и не буду ставить на второе место, для меня это важно, это моя жизнь. В США я живу и ценю эту страну, уважаю и люблю то, чем я там занимаюсь. По поводу моего графика в Шымкенте, он, на самом деле, бешеный, я глаз не сомкнул, не дают (смеется), да и не хочу. Пока съездил в район свой, там встретились с молодежью, более пятисот ребят, со всеми поговорить, конечно же, я не успел, но мне было очень приятно! Далее в школу родную. Встретился с первой учительницей, поговорил, вспомнил свое детство. Шымкент очень сильно удивил своей красотой, он сильно изменился, приятно смотреть, как процветает мой город.

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— Ты встретился с начальником МПС Шымкента Данияром Мейрханом, о чем говорили, обменялись опытом работы?

— Данияр всегда рядом со мной, он, как старший брат, меня всегда поддерживает. Приезжал на мой бой в США, мне очень приятно было. Да, мы прогулялись, поговорил с коллегами. Разница конечно есть, во-первых, там, в США, с полицейскими работа ведется совсем другая, тут другая. У нас, к примеру, регулярно проводят тренинги и обучения по другой системе, а тут своя. Я не могу судить о работе своих коллег сразу, но, я думаю, с таким начальником как Данияр, показатель поднимется очень скоро.

— Ты полицейский, актер, боец. Как ты можешь совмещать столько в себе? У тебя много свободного времени?

— Шуддин, вот ты журналист, ты работаешь в разных ситуациях, также и я. Я считаю, что полицейский не должен зацикливаться в себе, он должен быть разносторонним. Когда мне Нурлан Коянбаев предложил сыграть роль Шымкентского полицейского в фильме «Бизнес по-казахски», я не стал раздумывать и дал согласие. Тем более, я играл самого себя и должен был помочь своим землякам. А как я этого не сделаю? В США много казахов, и мы все общаемся, мы всегда рядом, мы вместе. И если кто-то думает, что казахи за границей друг с другом не общаются, пусть посмотрят фильм Нурлана Коянбаева и все поймут.

— А спорт?

— Скоро бой в Астане, с кем — пока решаем. Но, к примеру, если в направлении кино не ставлю никаких целей, то насчет боев, тут дело другое. Я буду стремиться побеждать, ведь это цель жизни.

— В Казахстан вернешься?

—  Да, обязательно! Хочу сказать, посредством вашего сайта и канала, огромное спасибо всему Казахстану, именно за то, что вы меня поддерживаете. Находясь в США, я считаю себя казахом, я казах и чувствую ответственность за каждый свой шаг и слово. Спасибо моему народу за признание! Это на самом деле бесценно!

Напомним, в обычной жизни Ниязов работает полицейским в Бруклине — одном из самых крупных районов Нью-Йорка. По данным Boxrec, Ниязов — гражданин США. Он выступает в легком весе. На его счету 13 побед при трех ничьих.

При этом Ниязов уже дрался в Астане. В сентябре прошлого года он выступил в рамках вечера бокса, главным событием которого стал бой Каната Ислама и и канадца Брэндона Кука. Для полицейского этот поединок стал первым в Казахстане.

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