Абель Санчес оценил перспективы сына Геннадия Головкина в хоккее

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю»
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
На западе завоевывает популярность «частичное родительство»
Родители одного из напавших в школе просили власти о помощи
Алсу в традиционной арабской одежде посетила мечеть в Абу-Даби
Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Локомотив0
Адмирал0
Хоккей. КХЛ
1-й период
Северсталь0
Торпедо НН0
Хоккей. КХЛ
2-й период
Лада2
Барыс1
Хоккей. КХЛ
3-й период
Югра0
Трактор4
Хоккей. КХЛ
3-й период
Автомобилист1
Сибирь3
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Куньлунь
Футбол. Зарубежный
21:00
Бордо
Кан
Футбол. Зарубежный
21:00
Марсель
Страсбур
Хоккей. КХЛ
16:00
АвангардОТ3
Металлург Мг4
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
Ницца
Хоккей. НХЛ
17.01
Торонто Мэйпл Ливз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
17.01
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
17.01
Нью-Йорк Рейнджерс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
17.01
Детройт Ред Уингз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
17.01
Нэшвилл Предаторз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
17.01
Аризона Койотс
Сан-Хосе Шаркс
Все события
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю»
55-летний Круз выпрыгнул из окна многоэтажного здания на съемках
Новый Volkswagen Jetta: первые фото
Создан автосалон только для женщин
СМИ: Перес дал карт-бланш агенту Роналду для поиска нового клуба
РФПЛ имеет предложения от Катара и Казахстана о Суперкубке
Хью Джекман раскрыл тайну своих полуголых снимков
Алсу в традиционной арабской одежде посетила мечеть в Абу-Даби
В Красноярске врач уволилась после видео с танцем живота
Пара из США сбросила больше 250 килограмм, чтобы заняться сексом
Что можно купить в Доминикане, продав двушку в Москве
Ипотека станет доступной для половины семей РФ
Фоторепортажи
9Олегу Романцеву — 64
14Денис Юсков — чемпион Европы! Лучшие кадры
09:28 (мск), источник: Vesti.kz

Абель Санчес оценил перспективы сына Геннадия Головкина в хоккее

Тренер чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) Абель Санчес выразил мнение, что сын казахстанского боксера — Вадим имеет хорошие перспективы в спорте.

Восьмилетний сын Головкина занимает хоккеем в одной из школ Лос-Анджелеса. Также боксер воспитывает дочку, которая появилась на свет в сентябре прошлого года.

Читайте также
ESPN назвал наставника Головкина лучшим тренером года

«Сын Геннадия — чертовски классный хоккеист. Ему восемь лет, и в последний раз, когда я видел его, то он играл за команду десятилетних. Он превосходный спортсмен, очень агрессивный, как и GGG. И если он продолжит заниматься хоккеем, то, возможно, мы когда-нибудь услышим его имя в одной из профессиональных лиг», — сказал Санчес в беседе с Yahoo! Sports.

Ранее промоутер казахстанского боксера Том Леффлер также отметил отношения Головкина с его сыном. По его словам, «Геннадий может дать ему много советов о спорте и преданности».

Президент "Реала" разрешил Криштиану Роналду искать новый клуб - СМИ
Так Черчесов будет выбирать состав сборной России на ЧМ-2018
Клубы РФПЛ выступили за восемь иностранцев в заявке
СМИ: Перес дал карт-бланш агенту Роналду для поиска нового клуба
РФПЛ имеет предложения от Катара и Казахстана о Суперкубке
Третий русский. Сироткин подписал контракт с «Уильямс»
Промес: Нельзя называть кого-то обезьяной, а «шоколадки» — норма
Артем, это клиника. Теперь Дзюбу спасет только Слуцкий
Новости
Авто
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого Nissan Xmotion Concept смотрится очень злобно. Такая машина отлично подошла бы плохим ребятам из «Звездных войн» или еще какого-нибудь фантастического боевика
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю» Резонансная история получила продолжение после досрочного освобождения Сергея Семенова, который пришел в шоу Малахова, а Шурыгина посетила «Пусть говорят» с Борисовым
Недвижимость
В Китае взорвали христианскую церковь. Почему - никто не объяснил
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Британская семья не дает Абрамовичу построить самый дорогой стадион в Европе
Минприроды не исключает отказ от мусоропроводов в многоэтажках
Леди
Как выглядеть красиво в холода: 7 трюков Раскрываем секреты, как ходить в шелковой рубашке в мороз и как избежать ужасного «колготки под джинсы».
Дети
Педиатр: есть только один способ защититься от менингита Какова вероятность заболеть, как защититься и грозит ли нам «менингитная эпидемия»?
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь