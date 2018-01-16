Абель Санчес оценил перспективы сына Геннадия Головкина в хоккее

«Сын Геннадия — чертовски классный хоккеист. Ему восемь лет, и в последний раз, когда я видел его, то он играл за команду десятилетних. Он превосходный спортсмен, очень агрессивный, как и GGG. И если он продолжит заниматься хоккеем, то, возможно, мы когда-нибудь услышим его имя в одной из профессиональных лиг», — сказал Санчес в беседе с Yahoo! Sports.