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09:19 (мск), источник: Vesti.kz

Назван главный виновник ничейного исхода в первом бою Головкина и «Канело»

Известный в мире бокса тренер Абель Санчес назвал главного «виновника» ничейного результата в поединке между его подопечным чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В сентябре прошлого года в Лас-Вегасе боксеры провели бой на арене T-Mobile, но не смогли выявить победителя за 12 раундов. Аделаида Берд выставила 118−110 в пользу’Канело, тогда как Дэйв Моретти отдал победу Головкину со счетом 115−113, а Дон Трелла зафиксировал ничью 114−114. Таким образом, казахстанец прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей.

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Тогда наибольшие споры среди экспертов и фанатов вызвали оценки Берд. Однако, по словам Санчеса, основная проблема ничейного исхода заключается в карточке Треллы, который отдал седьмой раунд «Канело», когда даже Берд и Моретти засчитали его в пользу Головкина.

«Я считаю, что мы выиграли со счетом 8−4. Я понимаю весь этот спор. Аделаида Берд вышла за рамки, но я думаю, что тем, кто больше всего нам навредил, был Дон Трелла, отдавший “Канело” седьмой раунд, который был лучшим раундом Головкина. Это привело к ничьей. Если бы Трелла отдал ему раунд, то GGG бы победил. Хотя я в любом случае считаю, что он выиграл», — сказал Санчес в интервью Yahoo! Sports.

При этом Санчес не первый, кто обращает внимание на судейство Треллы. Ранее глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, журналист Los Angeles Times Анхель Родригес и эксперт ESPN Дэн Рафаэль также заметили, что Трелла отдал седьмой раунд «Канело». В свою очередь, промоутер казахстанца Том Леффлер призвал привлечь к ответственности рефери, который насчитал ничью.

Добавим, что команды Головкина и Альвареса ведут переговоры о втором поединке. Наиболее вероятной датой его проведения называется 5 мая, а фаворитом за право принять его — Лас-Вегас.

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