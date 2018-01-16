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09:12 (мск), источник: Vesti.kz

Обязательный претендент на титул Головкина узнал имя соперника по следующему бою

Обязательный претендент на титул IBF в среднем весе украинец Сергей Деревянченко (11−0, 9 КО) узнал имя соперника по следующему бою, передает корреспондент Vesti.kz.

Деревянченко выйдет на ринг 20 января в рамках вечера бокса в Бруклине (Нью-Йорк, США). Согласно данным BoxRec.com, его соперником по восьмираундовому поединку будет американец Дашон Джонсон (22−22−3, 7 КО), который в сентябре прошлого года по очкам уступил экс-чемпиона мира Питеру Киллину (33−1−1, 23 KO). При этом Джонсон, несмотря на рэкорд, всего трижды проигрывал досрочно.

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Напомним, что 32-летний Деревянченко провел свой предыдущий бой в августе прошлого года, нокаутировав в Майами багамского боксера Туреано Джонсона (20−2, 14 КО). Таким образом, он стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира IBF в среднем весе, которым владеет казахстанец Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО).

Обязательный претендент на титул Головкина назвал свое место в очереди на бой с казахстанцем.

Деревянченко известен казахстанским болельщикам по выступлению за боксерский клуб «Астана Арланс», с которым он становился чемпионом Всемирной серии бокса (WSB).

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