Тренер Тайсона Фьюри назвал Головкина «старым» и высказался о его шансах в бою против Сондерса

«Головкин стареет и явно не становится свежее. К тому же, у него недавно были крупные бои, которые отбирают у него много сил, он дольше отходит после них. Ему точно не захочется гоняться по рингу за свежим, молодым, скользким левшой, пока тот щелкает его по носу джебами», — сказал Дэвисон в интервью Worldboxingnews.net.

Также наставник Фьюри высказался относительно мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО). По его словам, 27-летний «Канело», чуть моложе и более свежий, чем 35-летний Головкин, но и ему придется несладко в ринге против Сондерса.

«Альварес — хороший панчер. Но у Билли Джо есть некоторые козыри, с которыми Сауль не справится. Однако я вам о них не расскажу. Счастливый боец всегда опасен, а Сондерс сейчас именно такой. Когда он под давлением обстоятельств, он наилучший», — добавил Дэвисон.

Напомним, пояс WBO — единственный, которого не хватает в коллекции Головкина для звания абсолютного чемпиона мира в среднем весе. При этом казахстанец вел переговоры с Сондерсом в 2016 году, но стороны не смогли договориться.