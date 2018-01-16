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09:06 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер Тайсона Фьюри назвал Головкина «старым» и высказался о его шансах в бою против Сондерса

Новый тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (25−0, 18 КО) Бен Дэвисон высказал свое мнение по поводу возможного противостояния между чемпионом WBO в среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом (25−0, 12 КО) и обладателем титулов WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этом же весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО).

«Головкин стареет и явно не становится свежее. К тому же, у него недавно были крупные бои, которые отбирают у него много сил, он дольше отходит после них. Ему точно не захочется гоняться по рингу за свежим, молодым, скользким левшой, пока тот щелкает его по носу джебами», — сказал Дэвисон в интервью Worldboxingnews.net.

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Также наставник Фьюри высказался относительно мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО). По его словам, 27-летний «Канело», чуть моложе и более свежий, чем 35-летний Головкин, но и ему придется несладко в ринге против Сондерса.

«Альварес — хороший панчер. Но у Билли Джо есть некоторые козыри, с которыми Сауль не справится. Однако я вам о них не расскажу. Счастливый боец всегда опасен, а Сондерс сейчас именно такой. Когда он под давлением обстоятельств, он наилучший», — добавил Дэвисон.

Напомним, пояс WBO — единственный, которого не хватает в коллекции Головкина для звания абсолютного чемпиона мира в среднем весе. При этом казахстанец вел переговоры с Сондерсом в 2016 году, но стороны не смогли договориться.

Последний бой Сондерс провел 16 декабря в Канаде, уверенно победив местного боксера Давида Лемье (38−4, 33 КО). После этого британец прямо в ринге бросил вызов Головкину. Последний в настоящее время ведет переговоры о матче-реванше с «Канело», который ожидается в мае этого года.

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