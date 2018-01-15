Казахстанский нокаутер Бахтияр Эюбов после «несостоявшегося» боя пообещал «сломать пополам» следующего соперника

«Ранняя остановка боя не была чем-то необычным, потому что оппоненты, почувствовав мою силу, начинают искать пути для выхода. В следующем поединке я хочу сразиться с Ивом Улиссом. Его избегают, но он отказался от боя со мной год назад. Я сломаю его пополам. Я живу в спортзале и просто хочу получить свой шанс. Я не разочарую. Я хочу драться с лучшими, и Улисс — тот парень, с которым я хотел бы сразиться, потому что другие его избегают. Честно говоря, я бы вышел против кого угодно. Я лучший боксер первого полусреднего веса в мире и я готов ворваться на сцену», — заявил Эюбов в интервью Boxingtalk.com.