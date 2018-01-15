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10:16 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский нокаутер Бахтияр Эюбов после «несостоявшегося» боя пообещал «сломать пополам» следующего соперника

Казахстанский нокаутер Бахтияр Эюбов (13−0, 11 КО) после «несостоявшегося» поединка бросил вызов канадскому боксеру Иву Улиссу-младшему (15−1, 9 КО).

Напомним, 12 января в Нью-Йорке Эюбов проводил бой с американцем Морисом Чалмерсом (14−13−1,8 КО). Из-за столкновения головами соперник казахстанца получил рассечение. В итоге, рефери остановил бой, объявив его несостоявшимся. После боя Эюбов назвал решение судьи несправедливым.

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«Ранняя остановка боя не была чем-то необычным, потому что оппоненты, почувствовав мою силу, начинают искать пути для выхода. В следующем поединке я хочу сразиться с Ивом Улиссом. Его избегают, но он отказался от боя со мной год назад. Я сломаю его пополам. Я живу в спортзале и просто хочу получить свой шанс. Я не разочарую. Я хочу драться с лучшими, и Улисс — тот парень, с которым я хотел бы сразиться, потому что другие его избегают. Честно говоря, я бы вышел против кого угодно. Я лучший боксер первого полусреднего веса в мире и я готов ворваться на сцену», — заявил Эюбов в интервью Boxingtalk.com.

Добавим, что 29-летний Улисс-младший занимает 15-е место в рейтинге BoxRec.com первого полусреднего веса.

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