Казахстанские спортсменки в четвертый раз выиграли «Кубок Наций» по боксу

Подопечные Вадима Присяжнюка выиграли шесть золотых медалей. Еще пять спортсменок стали серебряными медалистками состязания. Среди победительниц турнира выделим действующих чемпионок мира — Дину Жоламан и Ляззат Кунгенбаеву.
Стелута Дута (Румыния) — Алина Турлыбаева (Казахстан).
Клаудиа Нечета (Румыния) — Жайна Шекербаева (Казахстан).
Дина Жоламан (Казахстан) — Аида Туякбай (Казахстан).
Ленута Периоч Лакмамиора (Румыния) — Назым Ищанова (Казахстан).
Карина Ибрагимова (Казахстан) — Палж Мюрни (Англия).
Мадина Нуршаева (Казахстан) — Естель Олах (Венгрия).
Дарига Шакимова (Казахстан) — Акерке Бахытжан (Казахстан).
Фариза Шолтай (Казахстан) — Тима Наги (Венгрия).
Ляззат Кунгенбаева (Казахстан) — Саида Гадимова (Россия).
Добавим, что казахстанские спортсменки ранее трижды выигрывали сербский турнир в элитном дивизионе (2012, 2015 и 2016). Еще три раза на состязании первенствовали представительницы России.