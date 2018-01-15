Казахстанские спортсменки в четвертый раз выиграли «Кубок Наций» по боксу

Казахстанские спортсменки в четвертый раз выиграли «Кубок Наций» по боксу

Женская сборная Казахстана по боксу в четвертый раз выиграла международный турнир «Кубок Наций» в элитном дивизионе, который проходил в сербском Сомборе, передает корреспондент Vesti.kz.