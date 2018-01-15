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10:11 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанские спортсменки в четвертый раз выиграли «Кубок Наций» по боксу

Женская сборная Казахстана по боксу в четвертый раз выиграла международный турнир «Кубок Наций» в элитном дивизионе, который проходил в сербском Сомборе, передает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Вадима Присяжнюка выиграли шесть золотых медалей. Еще пять спортсменок стали серебряными медалистками состязания. Среди победительниц турнира выделим действующих чемпионок мира — Дину Жоламан и Ляззат Кунгенбаеву.

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До 48 килограммов:

Стелута Дута (Румыния) — Алина Турлыбаева (Казахстан).

До 51 килограмма:

Клаудиа Нечета (Румыния) — Жайна Шекербаева (Казахстан).

До 54 килограммов:

Дина Жоламан (Казахстан) — Аида Туякбай (Казахстан).

До 57 килограммов:

Ленута Периоч Лакмамиора (Румыния) — Назым Ищанова (Казахстан).

До 60 килограммов:

Карина Ибрагимова (Казахстан) — Палж Мюрни (Англия).

До 64 килограммов:

Мадина Нуршаева (Казахстан) — Естель Олах (Венгрия).

До 75 килограммов:

Дарига Шакимова (Казахстан) — Акерке Бахытжан (Казахстан).

До 81 килограмма:

Фариза Шолтай (Казахстан) — Тима Наги (Венгрия).

Свыше 81 килограмма:

Ляззат Кунгенбаева (Казахстан) — Саида Гадимова (Россия).

Добавим, что казахстанские спортсменки ранее трижды выигрывали сербский турнир в элитном дивизионе (2012, 2015 и 2016). Еще три раза на состязании первенствовали представительницы России.

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