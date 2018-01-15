Репортер Showtime назвал преимущество «Канело» над Головкиным в их втором бою

Однако чем больше времени проходит, тем больше это на руку «Канело». Он моложе, и он идет по восходящей, а Головкин же уже старик. Его (GGG) лучшие дни, вероятно, уже позади. Я считаю, что он (Головкин) проиграл Дэнни Джейкобсу, но победил «Канело». Теперь Головкина ждут очень трудные бои. Время берет свое. Но я надеюсь, они устроят реванш. Публика хотела бы на это посмотреть, — сказал Грэй.