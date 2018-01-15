Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Гниды, Нежданы и Страхоты: как называли детей славяне
Ток, глубокое дыхание, smart drugs: как и зачем «взламывают» мозг
Катрин Денев извинилась за защиту права мужчин на приставания
Текущие события
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон Брюинз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
23:00
Колорадо Эвеланш
Анахайм Дакс
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Юнайтед
Стоук Сити
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Леганес
Хоккей. НХЛ
23:59
Лос-Анджелес Кингз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота УайлдОТ2
Ванкувер Кэнакс3
Все события
США приняли решение по Порошенко и Саакашвили - Царев
США похвалили Россию за надувные танки - СМИ США
Новый Volkswagen Jetta: первые фото
Создан автосалон только для женщин
Обманутый Роналду. Почему Криштиану хочет вернуться в МЮ
Зе Луиш, который изменит все: трансфер «Спартака» встряхнет РФПЛ
Эмили Ратаковски сравнила себя с Афродитой
Ирина Безрукова высказалась о сексуальных домогательствах
Пара из США сбросила больше 250 килограмм, чтобы заняться сексом
Тем, кто спит и днем, и ночью, стоит проверить здоровье
Абрамовичу не дают построить самый дорогой стадион в Европе
Дом уфимца снесли, пока он был в командировке
Фоторепортажи
15«Химки» проиграли «Реалу» в Евролиге
26События 2017 года в фотографиях
10:08 (мск), источник: Vesti.kz

Репортер Showtime назвал преимущество «Канело» над Головкиным в их втором бою

Репортер телеканала Showtime Джим Грэй в интервью K.O. Artist Sports поделился мнением по поводу фаворита во втором поединке между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО).

«Головкин выиграл первый бой у «Канело». Судейство и счет были безумными. Один судья «отмазал» Альвареса.

Читайте также
Головкин и Альварес договорились о реванше

Однако чем больше времени проходит, тем больше это на руку «Канело». Он моложе, и он идет по восходящей, а Головкин же уже старик. Его (GGG) лучшие дни, вероятно, уже позади. Я считаю, что он (Головкин) проиграл Дэнни Джейкобсу, но победил «Канело». Теперь Головкина ждут очень трудные бои. Время берет свое. Но я надеюсь, они устроят реванш. Публика хотела бы на это посмотреть, — сказал Грэй.

Ранее тренер казахстанского боксера Абель Санчес признал, что возраст является единственным преимуществом «Канело». Но, по его словам, на стороне Головкина — опыт.

Напомним, что 16 сентября прошлого года Головкин и Альварес провели бой на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (США), но не смогли выявить победителя: итогом 12-раундового противостояния стала ничья. Наиболее вероятной датой их реванша называется 5 мая.

Сейчас мы должны выбрать - делаем из "Барыса" топовый клуб с легионерами или идем по пути "Югры"? - эксперт
Пхенчхан без Бьорндалена: жестоко, но справедливо
Россиянин возглавил чемпионскую гонку ATP
Обманутый Роналду. Почему Криштиану хочет вернуться в МЮ
Зе Луиш, который изменит все: трансфер «Спартака» встряхнет РФПЛ
Гиггз стал главным тренером сборной Уэльса
Федун о том самом твите: Очевидная глупость
Плющенко: Игрокам сборной РФ надо сделать зарплату в 30 тыс руб
Новости
Авто
Infiniti показал «просто красивый автомобиль» Знаете, как в «Инфинити» решили назвать новый стиль, который реализован в концепте под названием Q Inspiration
Hi-Tech
В Чернобыле построили солнечную электростанцию В зоне отчуждения закончилось строительство необычного сооружения
Кино
Постаревший Лоу и неузнаваемая Лайвли снимаются вместе Актеры в непривычных образах были замечены в Нью-Йорке на съемочной площадке детективной истории «Ритм-секция»
Недвижимость
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
«Самое страшное - звук»: американец снял сход селя на свой дом
Британская семья не дает Абрамовичу построить самый дорогой стадион в Европе
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Леди
Звезды, которые ограничили знакомство друг с другом одним свиданием Из некоторых знаменитостей могли бы получиться неплохие пары. Но, увы, их общение закончилось после одного единственного свидания.
Дети
Нападение в пермской школе: обобщение В результате драки между двумя старшеклассниками пострадали 15 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь