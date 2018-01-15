«Обязательный претендент» для победителя реванша Головкин — «Канело» назвал фаворита в их втором бою

«Это был близкий бой. Но, на мой взгляд, Головкин вытащил его. Мне довелось поработать с обоими парнями, и они разыграли бой так, как я и говорил. Надеюсь, Головкин не успеет постареть к реваншу, потому что, если это произойдет, то для «Канело» настанет идеальное время. Он молодой, но в то же время очень опытный парень, и теперь знает, чего ожидать. Если у меня и были какие колебания, то они исчезли в первом поединке. Тогда у меня победил Головкин, но во втором бою я ставлю на «Канело», — сказал Сентено в интервью BoxingScene.com.