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09:20 (мск), источник: Vesti.kz

«Обязательный претендент» для победителя реванша Головкин — «Канело» назвал фаворита в их втором бою

Американский боксер Уго Сентено (26−1, 14 КО), в прошлом проводивший спарринги с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), поделился мнением по поводу фаворита в их втором поединке.

Геннадий Головкин готов подписать контракт на второй бой с «Канело» Альваресом.

«Это был близкий бой. Но, на мой взгляд, Головкин вытащил его. Мне довелось поработать с обоими парнями, и они разыграли бой так, как я и говорил. Надеюсь, Головкин не успеет постареть к реваншу, потому что, если это произойдет, то для «Канело» настанет идеальное время. Он молодой, но в то же время очень опытный парень, и теперь знает, чего ожидать. Если у меня и были какие колебания, то они исчезли в первом поединке. Тогда у меня победил Головкин, но во втором бою я ставлю на «Канело», — сказал Сентено в интервью BoxingScene.com.

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Добавим, что недавно Всемирный боксерский совет (WBC) назначил Сентано на бой за титул «временного» чемпиона организации в среднем весе. Его соперником будет первый номера рейтинга WBС и соотечественник Джермалл Чарло (26−0, 20 КО).

Победитель этого противостояния станет обязательным претендентом для сильнейшего во втором поединке между Головкиным и «Канело», который ожидается в мае этого года.

Напомним, 16 сентября прошлого года Головкин и Альварес встретились в ринге арены T-Mobile в Лас-Вегасе (США), но не смогли определить победителя: итогом упорного 12-раундового противостояния стала ничья. Ранее сообщалось, что стороны близки к завершению сделки.

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