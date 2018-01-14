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12:29 (мск), источник: ТАСС

Пять титульных поединков пройдут перед боем Гассиев — Дортикос

МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. В андеркарде полуфинального боя Всемирной суперсерии бокса между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом пройдут пять титульных поединков. Об этом ТАСС сообщили организаторы боя.

В рамках вечера бокса, который состоится в Сочи 3 февраля, свои бои проведут россияне Михаил Алоян и Федор Чудинов.

Соперником Алояна в 10-раундовом поединке за интернациональный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легчайшем весе станет никарагуанец Александер Энрике Эспиноса, Чудинову в 12-раундовом поединке за интернациональный титул WBA во втором среднем весе будет противостоять американец Бобби Ганн-младший. Еще один россиянин — легковес Роман Андреев — проведет бой за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) против валлийца Крейга Эванса.

Легковес Ваге Саруханян проведет поединок за интернациональный титул Всемирного боксерского совета (WBC) против японца Харрикейна Фута.

Денис Бахтов и Басир Абакаров проведут 10-раундовый бой за титул чемпиона России в супертяжелом весе. Также на ринг выйдет российский боксер первого тяжелого веса Максим Власов, соперником которого станет венесуэлец Гусмир Пердомо.

Вечер бокса пройдет в ледовом дворце спорта «Большой».

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