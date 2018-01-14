Головкину предложили отказаться от переговоров с Альваресом

«Иногда таким бойцам, как Головкин, лучше двигаться дальше, когда команда соперника предлагает условия, которые ему не нравятся. В таком случае будет мудрее двигаться в другом направлении. Чемпион WBO Сондерс уже говорил, что хочет драться с Головкиным, если реванш того с “Канело” 5 мая не состоится. К тому же, если Головкин встретится с ним и отберет пояс, у него будут все четыре титула в 160 фунтах. На данный момент неясно, состоится ли реванш “Канело” — GGG 5 мая, но если он состоится, то на условиях “Канело”. На его кону будет много денег. Если же боксеры уйдут от этого боя и проиграют другому средневесу, реванш уже может никогда не состояться. К тому же, для Головкина плохие новости, что в контракте не будет пункта о возможном реванше — он не сможет вернуть проигранные пояса. “Канело” будет драться с кем-то другим — бой, который принесет ему больше денег, чем третий поединок с Головкиным», — пишет автор.