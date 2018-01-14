СМИ недовольны путаницей в переговорах о реванше Головкин — Альварес

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эмма Уотсон: «Я испытала весь спектр сексуальных домогательств»
Люди определили больных по лицу
Как портативные молокоотсосы меняют жизнь кормящих мам
«Сплошная показуха»: работники завода о ремонте к приезду Путина
Камни британской короны во время войны прятали в банке от печенья
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ливерпуль1
Манчестер Сити0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лион0
Анже1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Алавес1
Севилья0
Футбол. Зарубежный
20:00
Боруссия Д
Вольфсбург
Хоккей. НХЛ
20:30
Чикаго Блэкхокс
Детройт Ред Уингз
Футбол. Зарубежный
20:30
Эспаньол
Атлетик
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн2
Боруссия М1
Футбол. Зарубежный
17:00
Сент-Этьен2
Тулуза0
Биатлон. Биатлон
16:40
Рупольдинг (Германия)
Масс-старт (Ж)
Футбол. Зарубежный
22:45
Реал Сосьедад
Барселона
Футбол. Зарубежный
16:30
Борнмут2
Арсенал1
Хоккей. НХЛ
23:00
Каролина Харрикейнз
Калгари Флэймз
Футбол. Зарубежный
23:00
Нант
ПСЖ
Биатлон. Биатлон
14:15
Рупольдинг (Германия)
Масс-старт (М)
Футбол. Зарубежный
14:00
Леванте0
Сельта1
Хоккей. НХЛ
15.01
Миннесота Уайлд
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
15.01
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз2
Анахайм Дакс4
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе ШарксОТ6
Аризона Койотс5
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден НайтсОТ2
Эдмонтон Ойлерз3
Все события
Le Temps: Россия готовится к новому конфликту
СМИ: Саакашвили отреагировал на критику Путина
Массовое сокращение сотрудников ГИБДД: теперь официально
Платные парковки во дворах: нужны или нет?
Этап в Рупольдинге принес россиянам одну эстафетную бронзу
Мужская сборная России завоевала серебро ЧЕ по шорт-треку
Камни британской короны во время войны прятали в банке от печенья
Женщин в Саудовской Аравии начали пускать на футбольные матчи
В Петербурге женщина 5 часов ждала помощи в приемном отделении и умерла
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Абрамовичу не дают построить самый дорогой стадион в Европе
Дом уфимца снесли, пока он был в командировке
Фоторепортажи
10Сборная России будущего. По версии УЕФА
1017-я победа «Ман Сити» подряд и другие события выходных
10:15 (мск), источник: Sports.kz

СМИ недовольны путаницей в переговорах о реванше Головкин — Альварес

Сайт Ringsidefightingnews прокомментировал слова представителей Golden Boy Promotions о реванше Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

«Эрик Гомес сказал, что переговоры завершены на 98%, но по-прежнему нет ничего официального. Понятно, что между 98 и 100 — расстояние небольшое, но в боксе оно может означать огромное количество вещей и переговоров: мелкие детали иногда становятся гигантскими. Поэтому они требуют, чтобы говорили обе стороны. Заключительный этап переговоров создает много шумихи и путаницы — мы не знаем, насколько действительно они продвинулись. Для некоторых СМИ главное сообщить об этом первыми, но эта информация будет далека от достоверной. Это чревато неудобными ситуациями для промоутеров, которые находятся между молотом и наковальней. Поэтому мы ждем, когда о бое будет объявлено официально», — пишет сайт.

Ожидается, что реванш Головкин — Альварес состоится 5 мая. Букмекерская контора 1XBET предлагает на него такие коэффициенты: победа Головкина — 1.752, победа Альвареса — 2.13, ничья — 21.

Какими должны быть гонорары Головкина и «Канело» в реванше
Этап в Рупольдинге принес россиянам одну эстафетную бронзу
Мужская сборная России завоевала серебро ЧЕ по шорт-треку
События дня НХЛ. Супермен Малкин просто показал свою игру
Тайна Коукаловой. Почему скандальная чешка отказалась от ОИ
Команда дивизиона Тарасова выиграла Матч звезд КХЛ
Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону
«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: стали известны стартовые составы
Новости
Авто
Самые популярные автомобили в мире Стали известны самые популярные автомобили в мире по итогам прошлого года. И вот что покупают на планете Земля
Hi-Tech
Необычный способ вернуть кнопку в iPhone Заодно можно добавить разъем 3,5 мм для наушников
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2018: версия для киноманов Если очередное продолжение франшизы длиной в жизнь или еще одна экранизация комиксов вам уже не в радость, обратите внимание на двадцатку самых необычных фильмов 2018 года, которые точно понравятся искушенным киноманам
Недвижимость
Минприроды не исключает отказ от мусоропроводов в многоэтажках
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Законопроект о реновации жилья в России почти готов
Леди
9 звездных мужчин, у которых есть комплексы по поводу собственного тела Мужчины садятся на жесткие диеты, втягивают живот перед камерой и решаются на пластику – и все ради того, чтобы забыть о своих комплексах, связанных с внешним видом.
Дети
Ким Кардашьян собирается кормить грудью ребенка от суррогатной матери Звезда хочет стать ближе к своему наследнику.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь