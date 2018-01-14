СМИ недовольны путаницей в переговорах о реванше Головкин — Альварес

«Эрик Гомес сказал, что переговоры завершены на 98%, но по-прежнему нет ничего официального. Понятно, что между 98 и 100 — расстояние небольшое, но в боксе оно может означать огромное количество вещей и переговоров: мелкие детали иногда становятся гигантскими. Поэтому они требуют, чтобы говорили обе стороны. Заключительный этап переговоров создает много шумихи и путаницы — мы не знаем, насколько действительно они продвинулись. Для некоторых СМИ главное сообщить об этом первыми, но эта информация будет далека от достоверной. Это чревато неудобными ситуациями для промоутеров, которые находятся между молотом и наковальней. Поэтому мы ждем, когда о бое будет объявлено официально», — пишет сайт.