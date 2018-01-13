Геннадий Головкин готов подписать контракт на второй бой с «Канело» Альваресом

«Матч-реванш неизбежен, мы очень близки к заключению сделки. Сейчас остались лишь небольшие детали, над которыми мы работаем. Я постоянно был на связи с Томом Леффлером (промоутером Головкина), за последние три дня мы с ним говорили, наверное, раз десять. Так что мы усердно работаем. “Канело” готов к бою и готов подписать контракт. Из того, что мне сказал Том, Головкин также готов поставить свою подпись. Оскар Де Ла Хойя тоже готов. Вопрос лишь в том, чтобы все было правильно, последние маленькие детали», — поделился Гомес.