Сондерс ждет итога переговоров Головкина и Альвареса

— Мы хотим сразу быстро включиться в работу в 2018 году и продолжать двигаться. Давайте посмотрим, что выйдет с «Канело» и GGG. Посмотрим, кто будет доступен, — сказал Ингл в интервью Box Nation.

Напомним, Сондерс владеет поясом чемпиона мира в среднем весе по версии WBO — именно этого титула не хватает Геннадию Головкину (37−0−1, 33 КО), чтобы стать абсолютным чемпионом дивизиона. Ожидается, что казахстанец вернется на ринг 5 мая и проведет реванш с мексиканским боксером Саулем Альваресом (49−1−2, 34 КО). Букмекерская контора 1XBET предлагает на него такие коэффициенты: победа Головкина — 1.752, победа Альвареса — 2.13, ничья — 21.