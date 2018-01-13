Чемпион мира по боксу Уайлдер проведет бой с Ортисом 3 марта в Нью-Йорке
ТАСС, 13 января. Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американский тяжеловес Деонтей Уайлдер проведет поединок против кубинца Луиса Ортиса 3 марта в
ТАСС, 13 января. Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американский тяжеловес Деонтей Уайлдер проведет поединок против кубинца Луиса Ортиса 3 марта в
Поединок состоится на арене Barclays Center, для 32-летнего Уайлдера это будет седьмая защита титула. Билеты на поединок поступят в продажу 16 января.
29 сентября прошлого года Ортис не прошел
WBC оштрафовал Ортиса на $25 тыс. и обязал его пройти полное медицинское обследование у врача, имеющего лицензию организации, однако не стал дисквалифицировать 38-летнего кубинца.
Уайлдер является олимпийским чемпионом 2008 года. Он не знает поражений на профессиональном ринге — 39 побед (38 нокаутом). В активе Ортиса, который также является непобежденным боксером, 28 побед, 24 боя он закончил нокаутом, еще два поединка были признаны несостоявшимися.