Чемпион мира по боксу Уайлдер проведет бой с Ортисом 3 марта в Нью-Йорке

Поединок состоится на арене Barclays Center, для 32-летнего Уайлдера это будет седьмая защита титула. Билеты на поединок поступят в продажу 16 января.

29 сентября прошлого года Ортис не прошел допинг-тест перед боем с Уайлдером, тестирование проводила Ассоциация по добровольному тестированию на допинг (VADA). Позднее он был отстранен от поединка, соперником Уайлдера в бою 4 ноября вместо кубинца стал бывший чемпион мира WBC канадец Бермейн Стиверн, американец победил нокаутом в первом раунде.

WBC оштрафовал Ортиса на $25 тыс. и обязал его пройти полное медицинское обследование у врача, имеющего лицензию организации, однако не стал дисквалифицировать 38-летнего кубинца.