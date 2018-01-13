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11:07 (мск), источник: Советский спорт

Эдди Хирн: Фьюри — ненадежный парень. Нельзя связывать будущее Джошуа с ним

Эдди Хирн, промоутер чемпиона WBA и IBF в тяжелом весе Энтони Джошуа рассказал о переговорах с командой чемпиона WBO в этом весе Джозефа Паркера и прояснил будущее Тайсона Фьюри.

Источник: Советский спорт

— Здесь находится Дэвид Хиггис. Он промоутер Паркера. Вы знаете, что переговоры с ним складываются успешно, но вчера четыре-пять часов мы потратили только на два пункта в договоре. Впереди еще десяток пунктов, но они не настолько существенны. Практически все, что они хотели, они получили. Я надеюсь, что Джозеф Паркер прилетит на ближайших выходных, и официально объявим бой на следующей неделе.

— Трудно заполучить такой бой?

— Да, с объединительными боями всегда такая история. Два чемпиона. Я чувствую, что в этой ситуации Джошуа приходится идти на уступки, но если это случиться, унифицируем звания чемпиона мира в его 21-й бой. Мы делаем это потому, что у Паркера есть чемпионский пояс, и он готов идти навстречу.

— Тайсон Фьюри много высказывался на эту тему. Он считает, что избегают его.

— Ну, ему надо, прежде всего, позаботиться о своих проблемах. Я разговаривал с Тайсоном Фьюри сегодня утром. Он связался с Энтони Джошуа на выходных, так что мы все общаемся. Мы не можем связывать свое будущее с таким ненадежным парнем как Тайсон Фьюри. Кстати, я люблю Тайсона Фьюри. Думаю, что он делает большую услугу спорту. Мы заинтересованы в его возвращении, но у него большие проблемы с лишним весом и нет лицензии. Это длится уже два с половиной года. Два последних боя у него сорвались.

Такова реальность. Нас совершенно не заботят его твиты и постоянные заявления о возвращении. Давай, покажи, что ты вернулся. Пока мы можем сесть и поговорить о лете или зиме 2018 года.

Вернись с победой. Докажи всем, что ты вернулся, чтобы мы не чувствовали, что напрасно тратим время. Мы не можем позволить себе ввязаться в бой, чтобы в нем увязнуть или отложить. Карьера Энтони Джошуа и без того прекрасно складывается. Мы знаем, что делаем. Нам нужен Джозеф Паркер. Нам нужен еще один пояс Деонтея Уайлдера. Если Фьюри хочет бой, отлично, мы открыты для дискуссии. Но сначала действуй, а не просто говори об этом…

— И если это случится, это будет самый большой бой…

— Это будет очень большое событие. Самый большой бой в истории британского бокса. Я бы не хотел, чтобы Джошуа победил Фьюри, который вернулся в плохой форме. От этого он не получит должного. Для начала посмотрим, как вернется Фьюри, пусть все увидят, какой он великий боец. Его возвращение будет грандиозным, и тогда Тайсон Фьюри будет готов к тяжелому бою с Энтони Джошуа. Это нормально. Мы готовы к такому раскладу. Но я как сказал, каждый делает свой шаг. Вы никогда не увидите, чтобы Джошуа отступил от боя. Вы не можете назвать поединка, в котором он не выиграет. Итак, мы готовы, он готов, Энтони Джошуа готов. Он справится с любым тяжеловесом. Так что просто спокойно сядь, найти вариант и дерись.

— В ваши планы входит завоевание всех поясов в этом году? Нужна ли вам тогда и победа над Фьюри?

— Да. Нам нужны все пояса. Мы хотим звание абсолютного чемпиона. Бой с Паркером — первый шаг. На конец 2018 года планируется бой с Уайлдером. Победа на Фьюри в такой ситуации — это приятный бонус. Это будет большой бой, но до него еще пройдут два поединка.

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