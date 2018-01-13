В контракте на бой Головкин — Альварес не будет пункта о реванше

«Да, этот бой имеет все основания для того, чтобы провести его и в третий раз. Безусловно, мы будем пытаться это сделать. Но об этом рано говорить, пока не организовали их очную встречу во второй раз. Будет правильным решением планировать третий поединок, но вне контракта. В соглашении на ближайший бой не будет пункта о реванше, как в прошлый раз», — сообщил Гомес в интервью Los Angeles Times.
Напомним, Гомес также назвал двух фаворитов в «борьбе» за место проведения второго боя казахстанца с мексиканцем.
Первый бой между Головкиным и Альваресом состоялся 16 сентября 2017 года в Лас-Вегасе и завершился вничью. Этот результат позволил казахстанцу сохранить титулы. Предварительной датой реванша называется 5 мая.