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10:51 (мск), источник: Vesti.kz

Эюбов: Я чувствовал, что соперник вот-вот упадет, но в итоге он все испортил

Казахстанский боксер Бахтияр Эюбов прокомментировал решение рефери признать его бой с американцем Морисом Чалмерсом несостоявшимся. В беседе с корреспондентом Vesti.kz Эюбов отметил, что соперник «все испортил».

«Состояние у меня отличное. Все зрители видели, как проходил бой. Я шел к нокауту, хотел уже добивать соперника. Он не мог уже справиться с моим напором, и все время лез головой вниз. Нарвался на мой лоб и «порвал» бровь. До столкновения я попал плотно по нему. Думал, что вот, сейчас все и закончу. Но в итоге он все испортил.

Не понимаю только, почему не отдали мне победу. Я выступал в качестве агрессора, имел большое преимущество. Все видели, тем более и я сам чувствовал, что американец вот-вот упадет. Но, увы, привали такие. Сам я считаю итогом свою победу техническим нокаутом. Несправедливо вышло. Я и потряс его хорошо. Буду считать свой «рекорд» 14−0, 12 KO, — сообщил после боя Эюбов.

Напомним, их бой был рассчитан на шесть раундов. На сайте BoxRec в качестве результата указана аббревиатура NC (No contest), что означает признание поединка несостоявшимся. Из-за столкновения головами соперник Эюбова получил рассечение. Врач в качестве рекомендации призвал к остановке боя. В свою очередь рефери остановил бой, объявив его несостоявшимся.

Бой был включен в андеркарт вечера бокса в Нью-Йорке, где главным событием станет поединок двукратной олимпийской чемпионки Кларессы Шилдс (4−0, 2 КО), владеющей поясами по версии WBC и IBF во втором среднем весе, и Тори Нелсон (17−0−3, 2 КО).

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