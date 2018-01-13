Эюбов: Я чувствовал, что соперник вот-вот упадет, но в итоге он все испортил

«Состояние у меня отличное. Все зрители видели, как проходил бой. Я шел к нокауту, хотел уже добивать соперника. Он не мог уже справиться с моим напором, и все время лез головой вниз. Нарвался на мой лоб и «порвал» бровь. До столкновения я попал плотно по нему. Думал, что вот, сейчас все и закончу. Но в итоге он все испортил.

Не понимаю только, почему не отдали мне победу. Я выступал в качестве агрессора, имел большое преимущество. Все видели, тем более и я сам чувствовал, что американец вот-вот упадет. Но, увы, привали такие. Сам я считаю итогом свою победу техническим нокаутом. Несправедливо вышло. Я и потряс его хорошо. Буду считать свой «рекорд» 14−0, 12 KO, — сообщил после боя Эюбов.

Напомним, их бой был рассчитан на шесть раундов. На сайте BoxRec в качестве результата указана аббревиатура NC (No contest), что означает признание поединка несостоявшимся. Из-за столкновения головами соперник Эюбова получил рассечение. Врач в качестве рекомендации призвал к остановке боя. В свою очередь рефери остановил бой, объявив его несостоявшимся.