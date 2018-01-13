Бой Эюбова с американцем признан несостоявшимся

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Шукшина вернулась на «Первый»: фото со съемок нового шоу
Люди определили больных по лицу
Как портативные молокоотсосы меняют жизнь кормящих мам
«Смертельное селфи» гимнастки из КНДР, облетевшее все СМИ
Кидман, Уизерспун и другие звезды на церемонии вручения премии
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реал0
Вильярреал0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Хаддерсфилд1
Вест Хэм Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кристал Пэлас1
Бернли0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Челси0
Лестер0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Уотфорд0
Саутгемптон1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед0
Суонси0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вест Бромвич Альбион1
Брайтон & Хоув0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вердер0
Хоффенхайм1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Айнтрахт Ф1
Фрайбург1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ганновер-962
Майнц2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Аугсбург1
Гамбург0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Штутгарт0
Герта0
Футбол. Зарубежный
19:00
Ренн
Марсель
Футбол. Зарубежный
20:30
Тоттенхэм Хотспур
Эвертон
Футбол. Зарубежный
20:30
РБ Лейпциг
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
20:30
Эйбар
Атлетико
Биатлон. Биатлон
16:30
Рупольдинг (Германия)
Эстафета (Ж)
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
21:00
Питтсбург Пингвинз
Детройт Ред Уингз
Футбол. Зарубежный
22:00
Монпелье
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Метц
Футбол. Зарубежный
22:00
Кан
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Труа
Бордо
Футбол. Зарубежный
15:00
Жирона6
Лас-Пальмас0
Футбол. Зарубежный
22:45
Депортиво
Валенсия
Хоккей. НХЛ
14.01
Миннесота Уайлд
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
14.01
Монреаль Канадиенс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
14.01
Нью-Джерси Дэвилз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
14.01
Даллас Старз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
14.01
Вегас Голден Найтс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
14.01
Лос-Анджелес Кингз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
14.01
Сан-Хосе Шаркс
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс2
Эдмонтон Ойлерз4
Все события
Le Temps: Россия готовится к новому конфликту
СМИ: Саакашвили отреагировал на критику Путина
СМИ: в Туркменистане ввели очень странные запреты для водителей
Skoda сделала кроссовер для детей
РФС сообщил фамилии 11 игроков, чьи пробы были в списке ФИФА
Станет ли Неймар новым Фигу? «Реал» готов платить 400 миллионов
Дочь Кончаловского и Толкалиной похудела на 30 килограммов
Кидман, Уизерспун и другие звезды на церемонии вручения премии
Люди определили больных по лицу
Названа опасность дневного сна
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Китае взорвали христианскую церковь
Фоторепортажи
26События 2017 года в фотографиях
10«Барселона» обыграла «Реал» в класико
10:36 (мск), источник: Sports.kz

Бой Эюбова с американцем признан несостоявшимся

В Вероне (штат Нью-Йорк, США) прошел вечер бокса, в рамках которого казахстанец Бахтияр Эюбов (13−0, 11 КО) вышел на ринг против местного боксера Моуриса Челмерса (14−13−1, 8 КО), сообщает Sports.kz.

В первом раунде Эюбов начал оказывать давление на Челмерса, который, в свою очередь, проводил ответные атаки. Однако в результате случайного столкновения головами американец получил рассечение, и врач порекомендовал остановить поединок. Рефери прекратил бой на отметке 1:59 первого раунда, признав его несостоявшимся.

Оба боксера остались с прежними показателями послужных списков.

Шуменов встретился с Головкиным в Шымкенте
Не трогайте их руками. Тогда Россия точно выиграет эту медаль
События дня НХЛ. Овечкин снова лидер, но очки ему не важны
РФС сообщил фамилии 11 игроков, чьи пробы были в списке ФИФА
Станет ли Неймар новым Фигу? «Реал» готов платить 400 миллионов
Медведев впервые в карьере выиграл турнир ATP
«Челси» начал поиски преемника для «Крестного отца» Конте
«Реал Мадрид» играет с «Вильярреалом» (видео)
Новости
Авто
Самые популярные автомобили в мире Стали известны самые популярные автомобили в мире по итогам прошлого года. И вот что покупают на планете Земля
Hi-Tech
Самые «дикие» гаджеты CES 2018 На выставке не обошлось без курьезов
Кино
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова Досрочно освобожденный Сергей Семенов принял участие в записи «Прямого эфира с Андреем Малаховым»
Недвижимость
Минприроды не исключает отказ от мусоропроводов в многоэтажках
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Законопроект о реновации жилья в России почти готов
Леди
Нет времени объяснять: звезды, которые слишком быстро сыграли свадьбу Опыт этих знаменитостей (почти всех) доказывает: лучше уж потянуть с церемонией, чем бежать под венец с тем, кого едва знаешь.
Дети
Слухи о беременности жены Дмитрия Тарасова подтвердились Журналисты «застукали» Анастасию Костенко во время похода на УЗИ.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь