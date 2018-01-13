У них были совершенно разные судьбы.
Бой Эюбова с американцем признан несостоявшимся
В Вероне (штат
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В Вероне (штат
В первом раунде Эюбов начал оказывать давление на Челмерса, который, в свою очередь, проводил ответные атаки. Однако в результате случайного столкновения головами американец получил рассечение, и врач порекомендовал остановить поединок. Рефери прекратил бой на отметке 1:59 первого раунда, признав его несостоявшимся.
Оба боксера остались с прежними показателями послужных списков.