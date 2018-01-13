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10:33 (мск), источник: Vesti.kz

Стали известны гонорары Джошуа в объединительном поединке с Паркером

Стало известно процентное распределение гонораров объединительного поединка британца Энтони Джошуа (20−0, 20 КО с новозеландцем Джозефом Паркером (25−0, 18 КО).

Так, согласно британского издания Daily Mirror, Джошуа в качестве гарантированной суммы получит 15 миллионов фунтов стерлингов (20,3 миллионов долларов), а Паркер — 7 миллионов фунтов стерлингов (9,5 миллионов долларов). При этом соотношение гонораров составляет 65 процентов к 35.

Ожидается, что официально о встрече объявят на следующей неделе в прямом эфире Sky. Однако уже сейчас улажены все вопросы относительно организации встречи, которая намечена на конец марта этого года. Местом проведения поединка супертяжей выбран стадион в Кардиффе.

Напомним, в Кардиффе в октябре 2017 года Энтони Джошуа досрочно управился с крепким середняком Карлосом Такамом (35−4−1, 27 КО) — рефери остановил поединок в десятом раунде. Большинство болельщиков и экспертов сходятся на том, что остановка боя была поспешной.

Джозеф Паркер последний поединок провел в сентябре, также в Великобритании (Манчестер), решением большинства перебоксировал обязательного претендента, местного бойца Хьюи Фьюри (20−1, 10 КО).

На кону грядущего боя будут стоять титулы Джошуа WBA Super, IBF, IBO. В свою очередь Паркер выставит титул чемпиона мира по версии WBO.

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