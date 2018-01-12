Сергей Ковалев готов провести третий поединок против Уорда

Источник: РИА "Новости"

Ковалев дважды проводил бои против Уорда и потерпел поражение в обоих поединках. В ноябре 2016 года россиянин проиграл по очкам судейским решением, после чего воспользовался пунктом в контракте о проведении матч-реванша. Но в июне 2017 года снова уступил, техническим нокаутом в восьмом раунде.

«Если он вернется на ринг, то я готов сразиться с ним в третий раз, — сообщил Ковалев. — Мне действительно хочется провести бой против Уорда, но я не уверен, что он согласится выйти против меня. У меня нет цели его упрашивать, но, когда Уорд будет готов возобновиться карьеру, я обязательно позвоню ему и договорюсь о поединке. Решение за ним».

Уорд объявил о завершении карьеры 21 сентября 2017 года. Помимо титула WBO, он также владел поясами Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). Он провел 32 поединка, одержав победы во всех из них (16 — досрочно).