Казахстанский нокаутер Бахтияр Эюбов прошел взвешивание перед боем в США
Казахстанский боксер Бахтияр Эюбов (13−0, 11КО) прошел процедуру взвешивания перед боем очередным боем в профи, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер Бахтияр Эюбов (13−0, 11КО) прошел процедуру взвешивания перед боем очередным боем в профи, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Завтра, 13 января, утром по времени Астаны Эюбов проведет поединок в андеркарте вечера бокса в
Соперником Эюбова станет американец Морис Чалмерс (14−13−1,8 КО). Бой рассчитан на шесть раундов.
Оба боксера уложились в лимит полусреднего веса. Эюбов показал на весах 143,5 фунта, а вес Чалмерса составил 141,5 фунта.
Напомним, 31-летний Эюбов, выступающий в полусреднем весе и известный также как Bakha Bullet (Баха-пуля), провел на профессиональном ринге 13 боев и во всех одержал победу. В последний раз он выступал в июне текущего года, а его следующий поединок намечен на 12 января и рассчитан на шесть раундов.