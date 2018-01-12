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09:45 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский нокаутер Бахтияр Эюбов прошел взвешивание перед боем в США

Казахстанский боксер Бахтияр Эюбов (13−0, 11КО) прошел процедуру взвешивания перед боем очередным боем в профи, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Завтра, 13 января, утром по времени Астаны Эюбов проведет поединок в андеркарте вечера бокса в Нью-Йорке, где главным событием станет поединок двукратной олимпийской чемпионки Кларессы Шилдс (4−0, 2 КО), владеющей поясами по версии WBC и IBF во втором среднем весе, и Тори Нелсон (17−0−3, 2 КО).

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Соперником Эюбова станет американец Морис Чалмерс (14−13−1,8 КО). Бой рассчитан на шесть раундов.

Оба боксера уложились в лимит полусреднего веса. Эюбов показал на весах 143,5 фунта, а вес Чалмерса составил 141,5 фунта.

Напомним, 31-летний Эюбов, выступающий в полусреднем весе и известный также как Bakha Bullet (Баха-пуля), провел на профессиональном ринге 13 боев и во всех одержал победу. В последний раз он выступал в июне текущего года, а его следующий поединок намечен на 12 января и рассчитан на шесть раундов.

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