Казахстанский нокаутер Бахтияр Эюбов прошел взвешивание перед боем в США

Завтра, 13 января, утром по времени Астаны Эюбов проведет поединок в андеркарте вечера бокса в Нью-Йорке, где главным событием станет поединок двукратной олимпийской чемпионки Кларессы Шилдс (4−0, 2 КО), владеющей поясами по версии WBC и IBF во втором среднем весе, и Тори Нелсон (17−0−3, 2 КО).

Напомним, 31-летний Эюбов, выступающий в полусреднем весе и известный также как Bakha Bullet (Баха-пуля), провел на профессиональном ринге 13 боев и во всех одержал победу. В последний раз он выступал в июне текущего года, а его следующий поединок намечен на 12 января и рассчитан на шесть раундов.