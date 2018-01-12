Промоутер: Все основные моменты реванша Головкин — «Канело» согласованы

«Это будет еще одна великая битва. Скорее всего, будет логичным сделать потом еще один реванш. Но сначала мы хотим сосредоточиться на том, чтобы организовать второй бой, а уже потом говорить о третьем. Я знаю, что «Канело» собирается выиграть. Я считаю, что в тот раз он управлял Головкиным в трех последних раундах. Пересмотрите тот бой. «Канело» контролировал Головкина в трех последних раундах. И на этот раз «Канело» будет еще легче. Это нелегкая битва, но теперь у него есть опыт.
Мы обменялись контрактами. Мы прошли три пересмотра. Я надеюсь на последний пересмотр в четверг или пятницу. Все основные моменты были согласованы. Остались некоторые детали, которые также важны, но это не главное, — сказал Гомес.
«Как только мы получим подписанные контракты, приступим к работе», — добавил промоутер по поводу выбора города, в котором состоится бой.
Напомним, первый бой между Головкиным и Альваресом состоялся 16 сентября 2017 года в Лас-Вегасе и завершился вничью. Этот результат позволил казахстанцу сохранить титулы. Предварительной датой реванша называется 5 мая.