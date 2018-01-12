Промоутер: Все основные моменты реванша Головкин — «Канело» согласованы

«Это будет еще одна великая битва. Скорее всего, будет логичным сделать потом еще один реванш. Но сначала мы хотим сосредоточиться на том, чтобы организовать второй бой, а уже потом говорить о третьем. Я знаю, что «Канело» собирается выиграть. Я считаю, что в тот раз он управлял Головкиным в трех последних раундах. Пересмотрите тот бой. «Канело» контролировал Головкина в трех последних раундах. И на этот раз «Канело» будет еще легче. Это нелегкая битва, но теперь у него есть опыт.