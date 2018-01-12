Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Шукшина вернулась на «Первый»: фото со съемок нового шоу
Названа опасность дневного сна
Женщина выпала из окна в сугроб во время родов
«Сплошная показуха»: работники завода о ремонте к приезду Путина
Кидман, Уизерспун и другие звезды на церемонии вручения премии
Текущие события
Биатлон. Биатлон
16:30
Рупольдинг (Германия)
Эстафета (М)
Футбол. Зарубежный
22:30
Байер
Бавария
Футбол. Зарубежный
22:45
Страсбур
Генгам
Футбол. Зарубежный
23:00
Хетафе
Малага
Хоккей. НХЛ
13.01
Коламбус Блю Джэкетс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
13.01
Флорида Пантерз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
13.01
Каролина Харрикейнз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
13.01
Чикаго Блэкхокс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
13.01
Аризона Койотс
Эдмонтон Ойлерз
Все события
FP: США проморгали угрозу похлеще России и Китая
Хакеры взломали МОК: отстранение РФ было заказом
Массовое сокращение сотрудников ГИБДД: теперь официально
Платные парковки во дворах: нужны или нет?
Борющиеся за Неймара подняли предложение до полумиллиарда евро
Чем хакеры могут навредить Олимпиаде в корейском Пхенчхане?
Жена Хью Джекмана вышла в свет в причудливом наряде
Фото дня: Юлия Высоцкая позирует в откровенном образе
Люди определили больных по лицу
Названа опасность дневного сна
Абрамовичу не дают построить самый дорогой стадион в Европе
Дом уфимца снесли, пока он был в командировке
Фоторепортажи
11Символическая сборная 2017 года по версии УЕФА
26События 2017 года в фотографиях
09:32 (мск), источник: Vesti.kz

Промоутер: Все основные моменты реванша Головкин — «Канело» согласованы

Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес заявил, что переговоры по поводу реванша его подопечного Сауля «Канело» Альвареса с чемпионом мира по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным выходят на финишную прямую, сообщает Los Angeles Times.

«Это будет еще одна великая битва. Скорее всего, будет логичным сделать потом еще один реванш. Но сначала мы хотим сосредоточиться на том, чтобы организовать второй бой, а уже потом говорить о третьем. Я знаю, что «Канело» собирается выиграть. Я считаю, что в тот раз он управлял Головкиным в трех последних раундах. Пересмотрите тот бой. «Канело» контролировал Головкина в трех последних раундах. И на этот раз «Канело» будет еще легче. Это нелегкая битва, но теперь у него есть опыт.

Читайте также
Президент WBC увидел в реванше выгоду для Головкина и Альвареса

Мы обменялись контрактами. Мы прошли три пересмотра. Я надеюсь на последний пересмотр в четверг или пятницу. Все основные моменты были согласованы. Остались некоторые детали, которые также важны, но это не главное, — сказал Гомес.

«Как только мы получим подписанные контракты, приступим к работе», — добавил промоутер по поводу выбора города, в котором состоится бой.

Напомним, первый бой между Головкиным и Альваресом состоялся 16 сентября 2017 года в Лас-Вегасе и завершился вничью. Этот результат позволил казахстанцу сохранить титулы. Предварительной датой реванша называется 5 мая.

WBC анонсировал второй бой Геннадия Головкина с "Канело"
Борющиеся за Неймара подняли предложение до полумиллиарда евро
Чем хакеры могут навредить Олимпиаде в корейском Пхенчхане?
Определены биатлонисты РФ, которые претендуют на участие в ОИ
Названа главная проблема Кокорина
«Челси» начал поиски преемника Конте на посту главного тренера
Волков, Цветков, Бабиков и Шипулин выступят в эстафете в Рупольдинге
«Манчестер Юнайтед» хочет совершить обмен с «Арсеналом»
Новости
Авто
Как сделать «буханку» из японского микроавтобуса (фото) За подобные переделки фанаты уазовской модели из Японии готовы заплатить немалые деньги
Hi-Tech
Самые красивые девушки CES 2018 Мы собрали галерею девушек, которые представляли новейшие гаджеты на выставке в Лас-Вегасе
Кино
7-летняя актриса расплакалась на вручении премии кинокритиков В США продолжается сезон наград: критики раздали статуэтки лучшим актерам и актрисам, среди которых оказалась юная звезда фильма «Проект "Флорида"» Бруклин Принс
Недвижимость
Минприроды не исключает отказ от мусоропроводов в многоэтажках
Аномальное тепло обрушило спрос на новогоднюю аренду коттеджей
Референдум об объединении Марьино и Люблино может пройти в день выборов
Чиновники Сочи объяснили проживание учителей в подвале школы
Леди
Нет времени объяснять: звезды, которые слишком быстро сыграли свадьбу Опыт этих знаменитостей (почти всех) доказывает: лучше уж потянуть с церемонией, чем бежать под венец с тем, кого едва знаешь.
Дети
Бывшая жена Резо Гигинеишвили показала округлившийся живот От брака с режиссером Анастасия Кочеткова уже воспитывает дочь.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь