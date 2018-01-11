Ковалев: Гассиев досрочно победит кубинца Дортикоса в полуфинале WBSS
ТАСС, 11 января. Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев в промежутке с четвертого по восьмой раунд досрочно одержит победу над чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) кубинцем Юниером Дортикосом в полуфинале Всемирной суперсерии бокса (WBSS). Такое мнение высказал чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев, слова которого приводит