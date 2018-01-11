Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Мэрил Стрип до Анджелины Джоли: звезды на премии кинокритиков
Люди определили больных по лицу
В каких семьях вырастают хулиганы: мнение психолога
Вдовы героев российского фильма "Движение вверх" подали в суд
Как Ксения Собчак выглядит без макияжа
Текущие события
Хоккей. НХЛ
3-й период
Тампа-Бэй Лайтнинг1
Калгари Флэймз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз3
Коламбус Блю Джэкетс1
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз1
Каролина Харрикейнз3
Хоккей. КХЛ
11.01
Слован0
Трактор3
Хоккей. КХЛ
11.01
Йокерит3
Куньлунь1
Хоккей. КХЛ
11.01
ЦСКА3
Лада0
Хоккей. КХЛ
11.01
Витязь1
Автомобилист5
Хоккей. КХЛ
11.01
СКА1
Локомотив0
Биатлон. Биатлон
11.01
Рупольдинг (Германия)
Индивидуальная гонка (Ж)
Все события
От Мэрил Стрип до Анджелины Джоли: звезды на премии кинокритиков
Джоли с сыном, Кидман с наградой: как прошел «Золотой глобус»
Массовое сокращение сотрудников ГИБДД: теперь официально
Платные парковки во дворах: нужны или нет?
Драма дня: Кайшева стреляла вслепую
«Барселона» разгромила «Сельту» и вышла в 1/4 Кубка Испании
Жена Хью Джекмана вышла в свет в причудливом наряде
Фото дня: Юлия Высоцкая позирует в откровенном образе
Что делать, если на праздниках вы сбили график сна
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Утверждены правила господдержки ипотеки для семей с детьми
Центробанк объяснил новую схему продажи жилья
Фоторепортажи
10«Барселона» обыграла «Реал» в класико
10Сборная России будущего. По версии УЕФА
11 января, источник: ТАСС

Ковалев: Гассиев досрочно победит кубинца Дортикоса в полуфинале WBSS

ТАСС, 11 января. Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев в промежутке с четвертого по восьмой раунд досрочно одержит победу над чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) кубинцем Юниером Дортикосом в полуфинале Всемирной суперсерии бокса (WBSS). Такое мнение высказал чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев, слова которого приводит пресс-служба Федерации бокса России.

Источник: РИА "Новости"

Гассиев проведет бой с Дортикосом 3 февраля в Сочи.

«Думаю, Гассиев пройдет кубинца без особых проблем. Дортикос заметно нервничает, высказывая разного рода острые заявления, это говорит о его неуверенности в исходе предстоящего боя. А у Гассиева вагон здоровья, мощи и мотивации, так как на кону стоят два титула, да еще и бой пройдет на родине, все карты в руки. Думаю, что Гассиев победит досрочно — примерно в промежутке с четвертого по восьмой раунд», — поделился мыслями о предстоящем поединке Ковалев.

В другом полуфинале WBSS 27 января в Риге встретятся чемпион мира по версии WBO украинец Александр Усик и чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) латвиец Майрис Бриедис. «Думаю, Гассиев в финале WBSS встретится с Усиком», — сделал прогноз на участников финального боя Ковалев.

В активе Гассиева 25 побед, из которых 18 нокаутом. На счету Дортикоса 22 победы, из них 21 нокаутом. Оба бойца являются непобежденными.

 Теперь МОК недоволен красным цветом и подозрительными русскими мотивами
Манчини не исключил, что уже летом уйдет из "Зенита"
Драма дня: Кайшева стреляла вслепую
«Барселона» разгромила «Сельту» и вышла в 1/4 Кубка Испании
Полузащитник «Локомотива» попал в сферу интересов «Интера»
Революция Федуна: процесс пошел
ЦСКА разгромил «Милан» в матче Евролиги
«Матч ТВ»: «Динамо» хочет оштрафовать Погребняка на 20 млн евро
Тринадцать игроков КХЛ вошли в состав сборной Канады на ОИ-2018
Спорт-Экспресс
Авто
«Патриот» для богатых — неизвестная разработка марки УАЗ (фото) В базе Роспатента обнаружилась старая запись, касающаяся необычной версии ульяновского внедорожника
Hi-Tech
Необычный способ заняться сексом «Защищать» себя перед контактом следует не только с помощью презерватива
Кино
Эмма Уотсон: «Я испытала весь спектр сексуальных домогательств» По словам актрисы, с домогательствами сталкивались многие ее друзья и коллеги
Недвижимость
Путин подписал закон, отменяющий термин «жилье экономкласса»
Ипотека станет доступнее, но далеко не для всех
Центробанк объяснил новую схему продажи жилья
В Финляндии открыли ледяной отель для фанатов «Игры престолов»
Леди
Все женщины Андрея Малахова Телеведущий не всегда отличался постоянством: в его резюме числятся красивые и богатые женщины, а вспомнить о былых победах на любовном фронте всегда приятно.
Дети
В каких семьях вырастают хулиганы: мнение психолога Почему подростки становятся «трудными» и что с этим делать?
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь