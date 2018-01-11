Ковалев: Гассиев досрочно победит кубинца Дортикоса в полуфинале WBSS

«Думаю, Гассиев пройдет кубинца без особых проблем. Дортикос заметно нервничает, высказывая разного рода острые заявления, это говорит о его неуверенности в исходе предстоящего боя. А у Гассиева вагон здоровья, мощи и мотивации, так как на кону стоят два титула, да еще и бой пройдет на родине, все карты в руки. Думаю, что Гассиев победит досрочно — примерно в промежутке с четвертого по восьмой раунд», — поделился мыслями о предстоящем поединке Ковалев.