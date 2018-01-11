Промоутер Головкина рассказал последние новости о переговорах с «Канело»

«Я думаю, что мы подходим все ближе. Я регулярно общаюсь с президентом Golden Boy Promotions Эриком Гомесом. Кажется, осталась последняя пара деталей. Надеюсь, что мы сумеем это завершить и подобрать большую площадку для проведения рематча. Но сначала нужно договориться о бое.
Похоже, что сторона «Канело» хочет решать, где будет проходить поединок. Но как только договоримся, мы выберем лучшую из возможных локаций. У нас никогда не было жесткого дедлайна по переговорам. Задержки были в том числе и потому, что «Канело» долгое время не было в городе. Я думаю, мы с Эриком могли бы договориться в течение двух недель после первого боя. Но нам пришлось ждать «Канело», его мнение, а теперь Геннадий находится в Казахстане. Но хоть переговоры еще и не завершены, все выглядит очень оптимистично. Не вижу ни одной проблемы, из-за которой бой бы не состоялся", — сказал Леффлер.
Напомним, первый бой между Головкиным и Альваресом состоялся 16 сентября 2017 года в Лас-Вегасе и завершился вничью. Этот результат позволил казахстанцу сохранить титулы. Предварительной датой реванша называется 5 мая.