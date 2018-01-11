Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актрисы, в зрелом возрасте ставшие успешнее, чем в молодости
Названа опасность дневного сна
Тина Канделаки трогательно поздравила дочь с 18-летием
В России может измениться Трудовой кодекс
Мэрил Стрип вышла в свет в эффектном брючном костюме
Текущие события
Биатлон. Биатлон
идет
Рупольдинг (Германия)
Индивидуальная гонка (Ж)
Хоккей. КХЛ
3-й период
Сибирь1
Авангард2
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Лада
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Локомотив
Хоккей. КХЛ
21:00
Слован
Трактор
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал3
Барыс1
Хоккей. НХЛ
12.01
Баффало Сэйбрз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
12.01
Вашингтон Кэпиталз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
12.01
Тампа-Бэй Лайтнинг
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
04:00
Чикаго Блэкхокс1
Миннесота Уайлд2
Хоккей. НХЛ
03:30
Торонто Мэйпл Ливз3
Оттава Сенаторз4
Все события
Вдова Дмитрия Хворостовского прервала молчание после смерти мужа
СМИ: Украине не нашли места в ЕС
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки
Самые важные автомобили 2018 года
Пять игроков «Реала» включены в команду 2017 года УЕФА
«Зенит» готов провести обмен игроками с тульским «Арсеналом»
Эмили Ратаковски разделась ради рекламы шампуня
Рики Мартин сочетался браком со своим бойфрендом
Люди определили больных по лицу
Названа опасность дневного сна
Утверждены правила господдержки ипотеки для семей с детьми
Центробанк объяснил новую схему продажи жилья
Фоторепортажи
18ЦСКА обыграл «Химки» в Евролиге
26События 2017 года в фотографиях
09:41 (мск), источник: Vesti.kz

Менеджер Джейкобса: Хотели драться с Головкиным или «Канело», но у них наметился реванш. Наша цель номер один — Сондерс

Менеджер экс-чемпиона мира в среднем весе американца Дэниэла Джейкобса (33−2, 29 KO) Кит Коннолли в интервью BoxingScene.com рассказал о ситуации с поисками соперников для своего подопечного.

Ранее сообщалось, что свой следующий поединок Джейкобс проведет на арене Barclays Center (Бруклин, Нью-Йорк, США) 28 апреля с телетрансляцией на НВО. Его соперником называется ирландец Гэрри О́Салливан (27−2, 19 КО).

Читайте также
Сондерс предложил Джейкобсу провести бой в Лондоне

«Дэнни хотел драться с Головкины или «Канело», но так как у них, очевидно, наметился реванш 5 мая, у нас осталось три-четыре варианта. Это парни, которые одерживали хорошие победы, и они стали бы отличными соперниками для Джейкобса.

Билли Джо Сондерс — наша цель номер один, но он определенно не хочет связываться с Дэнни. Также мы ждем ответов и других боксеров. Один из них — О О́Салливан, который недавно победил солидным нокаутом. Но он должен быть реалистом в своих требованиях, чтобы поединок состоялся. В противном случае мы должны будем принять одно из других предложений, — сказал Коннолли.

О́Салливан в декабре одержал досрочную победу над американцем Антуаном Дагласом (22−2−1, 16 КО). Их поединок прошел в андеркарте вечера бокса в Канаде, в главном событии которого Билли Джо Сондерс (26−0, 12 КО) успешно защитил титул чемпиона WBO в среднем весе, с легкостью расправившись с экс-чемпионом Давидом Лемье (38−4, 33 КО).

Джейкобс в 2017 году провел два поединка. Сперва близким судейским решением уступил чемпиону WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцу Геннадию Головкину (37−0−1, 33 КО), а затем закрыл поражение победой над ранее небитым середняком-соотечественником Луисом Ариасом (18−1, 9 КО).

Добавим, что О́Салливан в свое время в костюме Бората вызывал на бой Головкина.

Президент "Барыса" рассказал о ситуации Карлссона и переговорах по двум канадским игрокам для сборной Казахстана
Роналду погнали из «Реала» за эгоизм
Анчелотти подпишет контракт с «Арсеналом» на сумму 40 млн евро
Пять игроков «Реала» включены в команду 2017 года УЕФА
«Зенит» готов провести обмен игроками с тульским «Арсеналом»
Не все могут короли. Бьорндален близок к окончанию карьеры
СМИ: «Сантос» готов отпустить игрока в «Спартак» за €10 млн
Коновалов: Никакого тюменского блата у Сливко нет
Новости
Авто
«Патриот» для богатых — неизвестная разработка марки УАЗ (фото) В базе Роспатента обнаружилась старая запись, касающаяся необычной версии ульяновского внедорожника
Hi-Tech
Утечка: новая Nokia по фантастической цене Стоимость устройства составит около 6 000 рублей
Кино
Соловьев рассказал, почему «Россия 1» популярнее «Первого» Телеведущий перечислил факторы успеха телеканала по итогам 2017 года
Недвижимость
Путин подписал закон, отменяющий термин «жилье экономкласса»
Ипотека станет доступнее, но далеко не для всех
Центробанк объяснил новую схему продажи жилья
В Финляндии открыли ледяной отель для фанатов «Игры престолов»
Леди
Все женщины Андрея Малахова Телеведущий не всегда отличался постоянством: в его резюме числятся красивые и богатые женщины, а вспомнить о былых победах на любовном фронте всегда приятно.
Дети
В каких семьях вырастают хулиганы: мнение психолога Почему подростки становятся «трудными» и что с этим делать?
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь