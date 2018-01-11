Менеджер Джейкобса: Хотели драться с Головкиным или «Канело», но у них наметился реванш. Наша цель номер один — Сондерс

Ранее сообщалось, что свой следующий поединок Джейкобс проведет на арене Barclays Center (Бруклин, Нью-Йорк, США) 28 апреля с телетрансляцией на НВО. Его соперником называется ирландец Гэрри О́Салливан (27−2, 19 КО).

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«Дэнни хотел драться с Головкины или «Канело», но так как у них, очевидно, наметился реванш 5 мая, у нас осталось три-четыре варианта. Это парни, которые одерживали хорошие победы, и они стали бы отличными соперниками для Джейкобса.

Билли Джо Сондерс — наша цель номер один, но он определенно не хочет связываться с Дэнни. Также мы ждем ответов и других боксеров. Один из них — О О́Салливан, который недавно победил солидным нокаутом. Но он должен быть реалистом в своих требованиях, чтобы поединок состоялся. В противном случае мы должны будем принять одно из других предложений, — сказал Коннолли.

О́Салливан в декабре одержал досрочную победу над американцем Антуаном Дагласом (22−2−1, 16 КО). Их поединок прошел в андеркарте вечера бокса в Канаде, в главном событии которого Билли Джо Сондерс (26−0, 12 КО) успешно защитил титул чемпиона WBO в среднем весе, с легкостью расправившись с экс-чемпионом Давидом Лемье (38−4, 33 КО).

Джейкобс в 2017 году провел два поединка. Сперва близким судейским решением уступил чемпиону WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцу Геннадию Головкину (37−0−1, 33 КО), а затем закрыл поражение победой над ранее небитым середняком-соотечественником Луисом Ариасом (18−1, 9 КО).