Менеджер Джейкобса: Хотели драться с Головкиным или «Канело», но у них наметился реванш. Наша цель номер один — Сондерс
Менеджер
Менеджер
Ранее сообщалось, что свой следующий поединок Джейкобс проведет на арене Barclays Center (Бруклин,
«Дэнни хотел драться с Головкины или «Канело», но так как у них, очевидно, наметился реванш 5 мая, у нас осталось
Билли Джо Сондерс — наша цель номер один, но он определенно не хочет связываться с Дэнни. Также мы ждем ответов и других боксеров. Один из них — О О́Салливан, который недавно победил солидным нокаутом. Но он должен быть реалистом в своих требованиях, чтобы поединок состоялся. В противном случае мы должны будем принять одно из других предложений, — сказал Коннолли.
О́Салливан в декабре одержал досрочную победу над американцем Антуаном Дагласом (22−2−1, 16 КО). Их поединок прошел в андеркарте вечера бокса в Канаде, в главном событии которого Билли Джо Сондерс (26−0, 12 КО) успешно защитил титул чемпиона WBO в среднем весе, с легкостью расправившись с
Джейкобс в 2017 году провел два поединка. Сперва близким судейским решением уступил чемпиону WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцу Геннадию Головкину (37−0−1, 33 КО), а затем закрыл поражение победой над ранее небитым
Добавим, что О́Салливан в свое время в костюме Бората вызывал на бой Головкина.