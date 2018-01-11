Головкин остался третьим в рейтинге самых прибыльных P4P-боксеров по версии Forbes

«Хотя Головкин, пожалуй, лучший средневес в мире, ему по-прежнему нужен Альварес для большого куша. Если бы судьи отдали ему победу в бою с “Канело”, которую, как многие думали, он заслужил, то у Головикна было бы много рычагов в реванше. Вместо этого Головкин вынужден ждать, когда Альварес согласится на второй бой», — пишет издание.