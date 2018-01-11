Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актрисы, в зрелом возрасте ставшие успешнее, чем в молодости
В Петербурге женщина 5 часов ждала помощи в приемном отделении и умерла
В каких семьях вырастают хулиганы: мнение психолога
2 крупных конфликта могут стать главными вызовами для РФ в 2018-м
Боня и Бузова в блестящих нарядах повеселились на вечеринке
Текущие события
Биатлон. Биатлон
идет
Рупольдинг (Германия)
Индивидуальная гонка (Ж)
Хоккей. КХЛ
3-й период
Сибирь1
Авангард2
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Лада
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Локомотив
Хоккей. КХЛ
21:00
Слован
Трактор
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал3
Барыс1
Хоккей. НХЛ
12.01
Баффало Сэйбрз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
12.01
Вашингтон Кэпиталз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
12.01
Тампа-Бэй Лайтнинг
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
04:00
Чикаго Блэкхокс1
Миннесота Уайлд2
Хоккей. НХЛ
03:30
Торонто Мэйпл Ливз3
Оттава Сенаторз4
Все события
Вдова Дмитрия Хворостовского прервала молчание после смерти мужа
СМИ: Украине не нашли места в ЕС
Когда мы любим «Жигули»: из «шестерки» сделали шедевр
Toyota показала «умный магазин на колесах»
Пять игроков «Реала» включены в команду 2017 года УЕФА
«Зенит» готов провести обмен игроками с тульским «Арсеналом»
Эмили Ратаковски разделась ради рекламы шампуня
Рики Мартин сочетался браком со своим бойфрендом
Люди определили больных по лицу
Названа опасность дневного сна
Утверждены правила господдержки ипотеки для семей с детьми
Центробанк объяснил новую схему продажи жилья
Фоторепортажи
18ЦСКА обыграл «Химки» в Евролиге
26События 2017 года в фотографиях
08:59 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин остался третьим в рейтинге самых прибыльных P4P-боксеров по версии Forbes

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанец Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) сохранил позицию в обновленном рейтинге самых прибыльных боксеров в Pound-For-Pound (вне зависимости от весовой категории) по версии авторитетного журнала Forbes, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: Vesti.kz

Головкин занимает третье место, располагаясь следом за британцем Энтони Джошуа (20−0, 20 КО), являющимся чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBF и IBO в супертяжелом весе. Лидерство в рейтинге по-прежнему удерживает мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО).

Читайте также
«Включил заднюю», или почему Геннадий Головкин — «чемпион по играм в прятки»

«Хотя Головкин, пожалуй, лучший средневес в мире, ему по-прежнему нужен Альварес для большого куша. Если бы судьи отдали ему победу в бою с “Канело”, которую, как многие думали, он заслужил, то у Головикна было бы много рычагов в реванше. Вместо этого Головкин вынужден ждать, когда Альварес согласится на второй бой», — пишет издание.

Полностью список 15 главных «манимейкеров» среди P4P-боксеров по версии Forbes выглядит следующим образом:
1 (1). Сауль «Канело» Альварес
2 (2). Энтони Джошуа
3 (3). Геннадий Головкин
4 (5). Василий Ломаченко
5 (4). Теренс Кроуфорд
6 (6). Эррол Спенс
7 (8). Дэниэл дЖейкобс
8 (7). Деонтей Уайлдер
9 (11). Сергей Ковалев
10 (10). Кит Турман
11 (12). Майки Гарсия
12 (9). Мэнни Пакьяо
13 (14). Джермелл Чарло
14 (13). Джермалл Чарло
15 (новичок). Срисакет Сор Рунгвисаи.

Президент "Барыса" рассказал о ситуации Карлссона и переговорах по двум канадским игрокам для сборной Казахстана
Роналду погнали из «Реала» за эгоизм
Анчелотти подпишет контракт с «Арсеналом» на сумму 40 млн евро
Пять игроков «Реала» включены в команду 2017 года УЕФА
«Зенит» готов провести обмен игроками с тульским «Арсеналом»
Не все могут короли. Бьорндален близок к окончанию карьеры
СМИ: «Сантос» готов отпустить игрока в «Спартак» за €10 млн
Коновалов: Никакого тюменского блата у Сливко нет
Новости
Авто
«Патриот» для богатых — неизвестная разработка марки УАЗ (фото) В базе Роспатента обнаружилась старая запись, касающаяся необычной версии ульяновского внедорожника
Hi-Tech
Утечка: новая Nokia по фантастической цене Стоимость устройства составит около 6 000 рублей
Кино
Соловьев рассказал, почему «Россия 1» популярнее «Первого» Телеведущий перечислил факторы успеха телеканала по итогам 2017 года
Недвижимость
Путин подписал закон, отменяющий термин «жилье экономкласса»
Центробанк объяснил новую схему продажи жилья
Установлены правила господдержки ипотеки для семей с детьми
Минстрой попросит прокуратуру проконтролировать уборку дорог и тротуаров в городах
Леди
Все женщины Андрея Малахова Телеведущий не всегда отличался постоянством: в его резюме числятся красивые и богатые женщины, а вспомнить о былых победах на любовном фронте всегда приятно.
Дети
В каких семьях вырастают хулиганы: мнение психолога Почему подростки становятся «трудными» и что с этим делать?
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь