Головкин остался третьим в рейтинге самых прибыльных P4P-боксеров по версии Forbes

Головкин занимает третье место, располагаясь следом за британцем Энтони Джошуа (20−0, 20 КО), являющимся чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBF и IBO в супертяжелом весе. Лидерство в рейтинге по-прежнему удерживает мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО).
«Хотя Головкин, пожалуй, лучший средневес в мире, ему по-прежнему нужен Альварес для большого куша. Если бы судьи отдали ему победу в бою с “Канело”, которую, как многие думали, он заслужил, то у Головикна было бы много рычагов в реванше. Вместо этого Головкин вынужден ждать, когда Альварес согласится на второй бой», — пишет издание.
Полностью список 15 главных «манимейкеров» среди P4P-боксеров по версии Forbes выглядит следующим образом:
1 (1). Сауль «Канело» Альварес
2 (2). Энтони Джошуа
3 (3). Геннадий Головкин
4 (5). Василий Ломаченко
5 (4). Теренс Кроуфорд
6 (6). Эррол Спенс
7 (8). Дэниэл дЖейкобс
8 (7). Деонтей Уайлдер
9 (11). Сергей Ковалев
10 (10). Кит Турман
11 (12). Майки Гарсия
12 (9). Мэнни Пакьяо
13 (14). Джермелл Чарло
14 (13). Джермалл Чарло
15 (новичок). Срисакет Сор Рунгвисаи.