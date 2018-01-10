Амир Хан подписал контракт с промоутером Эдди Хирном

Ожидается, что официальное объявление об этом будет сделано 10 января на
Отметим, что отношения между Ханом и Хирном долгое время оставались весьма напряженными. Хирн давно пытался организовать поединок между Ханом и своим боксером Келлом Бруком и обвинял
Напомним, что свой последний на сегодняшний день поединок Амир Хан провел в мае 2016 года, проиграв нокаутом чемпиону WBC в среднем весе Саулю «Канело» Альваресу. До этого боя Хан выступал в полусреднем весе, и в какую весовую категорию он вернется после перерыва, пока неясно. По неподтвержденной информации ближайшим соперником Хана может стать