Амир Хан подписал контракт с промоутером Эдди Хирном

Отметим, что отношения между Ханом и Хирном долгое время оставались весьма напряженными. Хирн давно пытался организовать поединок между Ханом и своим боксером Келлом Бруком и обвинял экс-чемпиона в том, что он уклоняется от этого боя. Хан в свою очередь заявлял, что никогда не будет работать с Хирном, поскольку испытывает к нему глубокую личную антипатию, и согласится на бой с Бруком, только если тот не будет связан контрактом с Matchroom Boxing.