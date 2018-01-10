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10:55 (мск), источник: Vesti.kz

Амир Хан подписал контракт с промоутером Эдди Хирном

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан (31−4, 19 КО) подписал контракт с промоутерской компанией Эдди Хирна Matchroom Boxing. Об этом сообщает AllBoxing.Ru со ссылкой на британскую прессу.

Источник: Vesti.kz

Ожидается, что официальное объявление об этом будет сделано 10 января на пресс-конференции в Лондоне.

Отметим, что отношения между Ханом и Хирном долгое время оставались весьма напряженными. Хирн давно пытался организовать поединок между Ханом и своим боксером Келлом Бруком и обвинял экс-чемпиона в том, что он уклоняется от этого боя. Хан в свою очередь заявлял, что никогда не будет работать с Хирном, поскольку испытывает к нему глубокую личную антипатию, и согласится на бой с Бруком, только если тот не будет связан контрактом с Matchroom Boxing.

Напомним, что свой последний на сегодняшний день поединок Амир Хан провел в мае 2016 года, проиграв нокаутом чемпиону WBC в среднем весе Саулю «Канело» Альваресу. До этого боя Хан выступал в полусреднем весе, и в какую весовую категорию он вернется после перерыва, пока неясно. По неподтвержденной информации ближайшим соперником Хана может стать экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Эдриэн Бронер, проводивший свои последние бои в первом полусреднем весе.

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