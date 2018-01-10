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09:27 (мск), источник: Vesti.kz

«Включил заднюю», или почему Геннадий Головкин — «чемпион по играм в прятки»

Обозреватель портала Boxingnews24.com Анхель Флауэрс в своей статье про «чемпионов по играм в прятки» назвал имена боксеров, которые систематически избегают боев с сильными соперниками.

В этот список попал казахстанец Геннадий Головкин, являющийся чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе. Компанию GGG составили Энтони Джошуа, Адонис Стивенсон и Кит Турман.

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«Головкин скрывался практически от всего первого среднего и суперсреднего дивизионов. Он преследовал Мейвезера, как золотоискатель миллионера, и допустил ошибку, сказав, что согласен спуститься в 154 фунта. Боксеры этой категории сразу же стали бросать ему вызов, однако он отказывался. Во втором среднем весе GGG вызывали Хильберто Рамирес и Андре Уорд. Но Головкин «включил заднюю» и заявил, что желает объединить средний дивизион. Здесь ему несколько лет бросает вызов чемпион WBO Билли Джо Сондерс. Поначалу я думал, что у британца нет шансов против Головкина, что GGG изобьет его и забудет об этом. В конце концов Геннадий мог достичь своей цели. Но вместо этого Головкин избрал бои с полусредневесом Келлом Бруком и Саулем Альваресом, поднявшимся из первого среднего веса. Было очевидно, что выйдя против них на ринг, Головкин был крупнее.

Поединок с Сондерсом может раскрыть Головкина. Сондерс является настоящим средневесом, и он быстрый, хитрый боксер. То, как он поигрался с Давидом Лемье сделало очевидным, что Билли Джо был недооценен всеми, исключая одну персону — Головкина. Я уверен, что GGG знал, что из себя представляет Сондерс, поэтому и боялся с ним сразиться. Головкин мог выйти против него еще до встреч с Бруком и Дэниэлом Джейкобсом. Хотя Джейкобс и был топ-претендентом, боксерские организации бы уступили Головкину возможность провести объединительный поединок. Если он хотел только денег, то он получил их в первом поединке с «Канело». Головкин знал, что Альварес дерется только на мексиканские праздники. Он мог бы сразиться с Сондерсом в сентябре, однако отказался, так как не хотел испытать ничего из того, что в итоге получил Лемье, — написал автор.

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