Головкин поблагодарил WBC за признание его лучшим боксером 2017 года

Источник: Vesti.kz

WBC признал Головкина лучшим боксером 2017 года, отметив, что он дважды защитил пояс организации в среднем весе, и «остался лучшим P4P-боксером мира». Кроме того, GGG забрал награду «Лучший бой года» за поединок казахстанца против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО).

«Спасибо за такую честь, WBC и Маурисио Сулейман!», — написал Головкин в своем твиттере. Сулейман, напомним, является президентом WBC.