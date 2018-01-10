Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актрисы, в зрелом возрасте ставшие успешнее, чем в молодости
Названа опасность дневного сна
8 бабушкиных советов, которым не надо следовать
«Последние 2 дня был в прострации»: экс-жена о смерти Державина
Анджелина Джоли блистала на гала-вечере в Нью-Йорке
Текущие события
Биатлон. Биатлон
идет
Рупольдинг (Германия)
Индивидуальная гонка (М)
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Сочи
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Ак Барс
Хоккей. НХЛ
11.01
Торонто Мэйпл Ливз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
11.01
Чикаго Блэкхокс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз4
Флорида Пантерз7
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз2
Эдмонтон Ойлерз1
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота УайлдОТ2
Калгари Флэймз3
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз2
Чикаго Блэкхокс8
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй Лайтнинг5
Каролина Харрикейнз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз4
Виннипег Джетс7
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз3
Ванкувер Кэнакс1
Все события
От Мэрил Стрип до Анджелины Джоли: звезды на премии кинокритиков
Джоли с сыном, Кидман с наградой: как прошел «Золотой глобус»
Когда мы любим «Жигули»: из «шестерки» сделали шедевр
Toyota показала «умный магазин на колесах»
Летучий итальянец. Все слухи об уходе Манчини из «Зенита»
«Зенит»: Манчини полностью сконцентрирован на работе с командой
В стиле ретро: в Сети обсуждают роскошный образ Пелагеи
Екатерина Андреева появилась на публике в облегающих штанах
Люди определили больных по лицу
Что делать, если на праздниках вы сбили график сна
Утверждены правила господдержки ипотеки для семей с детьми
Центробанк объяснил новую схему продажи жилья
Фоторепортажи
10Сборная России будущего. По версии УЕФА
18ЦСКА обыграл «Химки» в Евролиге
08:47 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин поблагодарил WBC за признание его лучшим боксером 2017 года

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) прокомментировал свою победу в номинации от Всемирного боксерского совета (WBC), передает корреспондент Vesti.kz.

Источник: Vesti.kz

WBC признал Головкина лучшим боксером 2017 года, отметив, что он дважды защитил пояс организации в среднем весе, и «остался лучшим P4P-боксером мира». Кроме того, GGG забрал награду «Лучший бой года» за поединок казахстанца против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО).

«Спасибо за такую честь, WBC и Маурисио Сулейман!», — написал Головкин в своем твиттере. Сулейман, напомним, является президентом WBC.

В 2017 году Головкин провел два боя, которые прошли по 12 раундов. 18 марта в Нью-Йорке казахстанец единогласным решением судей победил американца Дэниэла Джейкобса, а 16 сентября в Лас-Вегасе свел вничью поединок против «Канело». В обоих случаях Головкин успешно защитил все свои титулы.

Во время загрузки произошла ошибка.
Хакеры взломали МОК и обнаружили заказ на исключение России из числа участников Олимпийских игр
Летучий итальянец. Все слухи об уходе Манчини из «Зенита»
«Зенит»: Манчини полностью сконцентрирован на работе с командой
«Барселона» осталась без денег
Игроки «Реала» устали от эгоизма Роналду и выступили против него
Сборная России по футболу примет в Москве команду Турции
Тарьей Бё на открытии этапа КМ в Рупольдинге попытался выдать себя за Йоханнеса
СМИ: В услугах игрока«Зенита» заинтересован «Антальяспор»
Новости
Авто
Как японцы убьют двигатель внутреннего сгорания Мы побывали на опытной ветряной электростанции Hama Wing в Японии, где производят водород для транспорта на топливных элементах. Японцы, действительно, готовы избавить мир от ДВС!
Hi-Tech
PornHub: в России все еще любят Сашу Грей Страна потеряла целых 6 позиций в рейтинге активности на сайте
Кино
Памяти Михаила Державина: 8 фильмов с любимым актером 10 января ушел из жизни народный артист России Михаил Державин. «Кино Mail.Ru» представляет подборку фильмов с участием великого актера
Недвижимость
Путин подписал закон, отменяющий термин «жилье экономкласса»
Центробанк объяснил новую схему продажи жилья
В Финляндии открыли ледяной отель для фанатов «Игры престолов»
Установлены правила господдержки ипотеки для семей с детьми
Леди
Крем от первых морщин: пора или не пора Как бы ты себя ни успокаивала, крем от первых морщин — это все же антивозрастной уход за кожей. Поможем определить, нужен ли он тебе прямо сейчас.
Дети
Рассказ мамы, отдавшей младенца на усыновление, растрогал соцсети Юная американка Ханна Монджи решила записать на видео свое обращение к новорожденному сыну, чтобы тот знал, как она его любит.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь