Головкин поблагодарил WBC за признание его лучшим боксером 2017 года

WBC признал Головкина лучшим боксером 2017 года, отметив, что он дважды защитил пояс организации в среднем весе, и «остался лучшим P4P-боксером мира». Кроме того, GGG забрал награду «Лучший бой года» за поединок казахстанца против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО).
«Спасибо за такую честь, WBC и Маурисио Сулейман!», — написал Головкин в своем твиттере. Сулейман, напомним, является президентом WBC.
В 2017 году Головкин провел два боя, которые прошли по 12 раундов. 18 марта в Нью-Йорке казахстанец единогласным решением судей победил американца Дэниэла Джейкобса, а 16 сентября в Лас-Вегасе свел вничью поединок против «Канело». В обоих случаях Головкин успешно защитил все свои титулы.