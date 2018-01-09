WBC признал Головкина лучшим боксером 2017 года, а его поединок с «Канело» — боем года

На приз лучшему боксеру, кроме Головкина, было еще пять предендентов — это таец Висаксил Вангек (также известен Срисакет Сор Рунгвисаи), американцы Майки Гарсия, Теренс Кроуфорд, Джермелл Чарло и Деонтей Уайлдер.
На «Лучший бой года», кроме встречи Головкин — Альварес, были выдвинуты три поединка: Франсиско Варгас — Мигель Берчельт (оба — Мексика), Баду Джек (Швеция) — Джеймс ДиГейл (Великобритания) и реванш Лео Санта Круз (Мексика) — Карл Фрэмптон (Великобритания).
Победитель выбирался голосованием фанатов со всего мира на официальном сайте WBC.
В 2017 году Головкин провел два боя, оба из которых продлились всю дистанцию в 12 раундов. 18 марта в Нью-Йорке он единогласным решением судей победил американца Дэниэла Джейкобса, а 16 сентября завершил ничьей поединок против Альвареса. В обоих случаях Головкин успешно защитил все свои титулы.