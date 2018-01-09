Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актрисы, в зрелом возрасте ставшие успешнее, чем в молодости
В Петербурге женщина 5 часов ждала помощи в приемном отделении и умерла
В Сети обсуждают сходство принцессы Шарлотты и Елизаветы II
Васильева рассказала о домогательствах в кинематографе в СССР
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко поженились
Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Сент-Луис Блюз1
Флорида Пантерз0
Хоккей. НХЛ
1-й период
Нэшвилл Предаторз0
Эдмонтон Ойлерз0
Хоккей. НХЛ
1-й период
Миннесота Уайлд0
Калгари Флэймз0
Хоккей. НХЛ
перерыв
Оттава Сенаторз0
Чикаго Блэкхокс1
Хоккей. НХЛ
перерыв
Тампа-Бэй Лайтнинг2
Каролина Харрикейнз2
Хоккей. НХЛ
2-й период
Баффало Сэйбрз1
Виннипег Джетс3
Хоккей. НХЛ
2-й период
Вашингтон Кэпиталз3
Ванкувер Кэнакс1
Хоккей. КХЛ
9.01
Слован4
Металлург Мг3
Хоккей. КХЛ
9.01
ЦСКА4
Автомобилист3
Хоккей. КХЛ
9.01
Витязь5
Лада1
Хоккей. КХЛ
9.01
СКА4
Куньлунь2
Хоккей. КХЛ
9.01
Динамо Мн1
Локомотив3
Хоккей. КХЛ
9.01
Йокерит3
Трактор0
Все события
AMN: авиация РФ отомстила боевикам за попытку напасть на Хмеймим
В проекте Крымского моста найдена ошибка
Россияне придумали, как сэкономить на покупке авто в кредит
Лучшие концепты 2017: 5 самых интересных авто
СКА одержал третью победу подряд в КХЛ
Мостовой: Смолов и Кокорин — не великие футболисты
Екатерина Андреева появилась на публике в облегающих штанах
Дженнифер Лоуренс рассмешила соцсети забавным макияжем
Люди определили больных по лицу
Медосмотр Трампа не предусматривает посещения психиатра
Путин подписал закон, отменяющий термин «жилье экономкласса»
Самый высокий в мире отель откроют в Дубае
Фоторепортажи
25Лучшие спортивные фото 2017 года
9Олегу Романцеву — 64
9 января, источник: Vesti.kz

WBC признал Головкина лучшим боксером 2017 года, а его поединок с «Канело» — боем года

Всемирный боксерский совет (WBC) признал чемпиона мира по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанца Геннадия Головкина лучшим боксером 2017 года, а его поединок с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом признан боем года, передает корреспондент Vesti.kz.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

На приз лучшему боксеру, кроме Головкина, было еще пять предендентов — это таец Висаксил Вангек (также известен Срисакет Сор Рунгвисаи), американцы Майки Гарсия, Теренс Кроуфорд, Джермелл Чарло и Деонтей Уайлдер.

На «Лучший бой года», кроме встречи Головкин — Альварес, были выдвинуты три поединка: Франсиско Варгас — Мигель Берчельт (оба — Мексика), Баду Джек (Швеция) — Джеймс ДиГейл (Великобритания) и реванш Лео Санта Круз (Мексика) — Карл Фрэмптон (Великобритания).

Победитель выбирался голосованием фанатов со всего мира на официальном сайте WBC.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

В 2017 году Головкин провел два боя, оба из которых продлились всю дистанцию в 12 раундов. 18 марта в Нью-Йорке он единогласным решением судей победил американца Дэниэла Джейкобса, а 16 сентября завершил ничьей поединок против Альвареса. В обоих случаях Головкин успешно защитил все свои титулы.

WBC признал Головкина лучшим боксером 2017 года, а его поединок с "Канело" - боем года
Долгожданная Кайшева и загадочный Шипулин
30 дней до Олимпиады: что нас там ждет?
СКА одержал третью победу подряд в КХЛ
Мостовой: Смолов и Кокорин — не великие футболисты
Караваев и «Спартак»: обзор трансферных слухов дня
«Ман Сити» одержал волевую победу в матче Кубка английской лиги
«Локомотив»: вместо Эдера — Дзюба?
Спорт-Экспресс
Авто
Когда мы любим «Жигули»: из «шестерки» сделали шедевр Перед вами Жигули «шестерка» 1985 года выпуска. Этой машине 33 года! Но выглядит так она вовсе не из-за своего почетного возраста. Наоборот, эта машина даст фору многим более свежим автомобилям
Hi-Tech
Осторожно: обновление Windows ломает систему Компания приостановила распространение обновления систем против Meltdown и Spectre
Кино
Джоли с сыном, Кидман с наградой: как прошел «Золотой глобус» Триумф женщин, черные наряды звезд и другие яркие моменты премии «Золотой глобус 2018» — в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Путин подписал закон, отменяющий термин «жилье экономкласса»
Роспотребнадзор опроверг введение особых требований по инсоляции
РБК: власти Москвы решили снизить уровень преступности путем сноса хрущевок
Строительство жилья под реновацию на месте Ховринской больницы могут начать во второй половине 2018 г
Леди
Как носить вещи из вельвета и бархата Подчеркнуто декоративный, невероятно фактурный и очень капризный вельвет, равно как и бархат, требует особого обращения.
Дети
Известная теннисистка пропустит престижный турнир из-за сына Спортсменка оспаривает право опеки у бывшего бойфренда.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь