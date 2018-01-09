Мейвезер будет продолжать работать промоутером

«Микки Бей проиграл, но я вернул его и он выиграл титул. Баду Джек немного забуксовал, но я вернул и его. Ише Смит? Он всегда в хорошем положении. Так что я делаю свою работу в качестве промоутера. Мой боец Рональд Гаврил недавно дрался за титул с Давидом Бенавьедесом. Считаю, что он выиграл тот бой, хотя судьи не отдали ему победу. Но он получил повторный шанс и скоро проведёт реванш. Одним словом, я выполняю свою работу и буду продолжать её делать.