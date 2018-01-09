Мейвезер будет продолжать работать промоутером
Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер убеждён, что его усилия в качестве промоутера приносят плоды. Американец подчеркнул, что он и дальше намерен заниматься этой деятельностью.
Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер убеждён, что его усилия в качестве промоутера приносят плоды. Американец подчеркнул, что он и дальше намерен заниматься этой деятельностью.
«Микки Бей проиграл, но я вернул его и он выиграл титул. Баду Джек немного забуксовал, но я вернул и его. Ише Смит? Он всегда в хорошем положении. Так что я делаю свою работу в качестве промоутера. Мой боец Рональд Гаврил недавно дрался за титул с Давидом Бенавьедесом. Считаю, что он выиграл тот бой, хотя судьи не отдали ему победу. Но он получил повторный шанс и скоро проведёт реванш. Одним словом, я выполняю свою работу и буду продолжать её делать.
Единственное, что следует делать бойцам, это слушать меня. Я помогаю им, так что они должны слушать меня. Если они будут действовать не по ранее намеченному плану, всё пойдёт не так, как нужно, — приводит слова Мейвезера BoxingScene.