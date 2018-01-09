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9 января, источник: Vesti.kz

Канат Ислам и путь к титулу чемпиона мира. Почему надо воспользоваться шансом от WBA

Казахстанец возглавляет рейтинг Всемирной боксерской ассоциации.

Сейчас у казахстанского боксера Каната Ислама практически все карты в руках. Боксер первого среднего веса как никогда близок к своей заявленной ранее цели — завоеванию титула чемпиона мира. Он неоднократно после проведенного поединка озвучивал свое желание драться с лучшими. В его «черном» списке некоторое время назад даже находился мексиканец Сауль Альварес. И в настоящее время мечты как никогда кажутся реальными. Подробности в материале Vesti.kz.

Концовка прошлого года как раз подарила ему уникальную возможность наконец заявить о себе. WBA назначила ему элиминаторный бой с американцем Джоном Верой. Главный профит поединка — это завоевание статуса обязательного претендента на чемпионский пояс.

На обдумывание обоим сторонам было выделено определенное время — месяц. По истечению положенного лимита, в случае отсутствия договоренности, должны были состояться промоутерские торги. Крайняя дата всей предварительной истории боя — конец декабря. Однако ясности в этом вопросе до сих пор нет — WBA также сохраняет молчание.

Джона Веру соперником мечты не назовешь. Особых регалий он не имеет. Также за его спиной отсутствуют громкие поединки. Но он силен. И заметно отличается от предыдущей оппозиции Ислама. К американцу следует относиться, как к одной из преград на пути к титульному бою, от которой необходимо как можно скорее избавиться.

Сейчас Ислам занимает первое место в рейтинге представителей среднего веса, сформированный WBA. И крайне не хотелось бы, чтобы он упустил свои позиции. Ведь подобный шанс выпадает не каждый год. Может и вовсе — это единственная попытка Каната попробовать покорить вершину в профи-боксе.

Если так «голоден» до побед, если живешь только одной целью, то надо рисковать. Как, например, другой казахстанец в лице Жаната Жакиянова. Без разницы, куда ехать, где биться. Просто взять и доказать свое превосходство. Хотят бой провести в США? Пожалуйста, Жанат готов.

И не совсем понятно, чего ради нужно оттягивать. По версии человека из команды Веры, команда казахстанца якобы отказалась от этого боя. Информация неофициальная, но вполне объясняющая длительное молчание обеих команд и самой WBA. Решение ситуации до сих пор же висит в воздухе.

Тем временем сама команда Ислама на своих официальных аккаунтах в социальных сетях прокомментировала момент, сообщив о подготовке к поединке. И выхода сейчас нет, кроме как дождаться официального объявления от WBA.

Если все готовы, то почему команды до сих пор не пришли к соглашению? Вера тоже одержим мечтой обзавестись титулом чемпиона мира, еще в ноябре он призвал Каната Ислама к бою. Видимо, стороны не могут согласовать условия организации. В частности место проведения, гонорары и прочие сопутствующие условия.

Будем надеяться, что все-таки казахстанец выйдет на ринг против представителя США в ближайшее время. Нынешняя ступень его карьеры — далеко не его предел. Однако риск так и не «засветиться» достаточно велик. Нужна соглашаться на встречу и показать все, на что способен. Пора. И другая история с выходом на чемпионский бой — главное предпринять серьезные шаги к этому.

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