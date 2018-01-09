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9 января, источник: ТАСС

Бывший чемпион мира по боксу Дмитрий Чудинов проведет следующий бой в марте

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Бывший временный чемпион мира по боксу россиянин Дмитрий Чудинов проведет следующий бой в марте. Об этом ТАСС сообщил менеджер Альберт Сиеста, представляющий интересы спортсмена.

В начале января россиянин по очкам проиграл в рейтинговом 10-раундовом поединке в Копенгагене датчанину Лоленге Моку.

«Я увидел, что у Дмитрия есть потенциал, и при правильном подходе к карьере он еще покажет яркие бои. Чудинов вернется на ринг уже в марте. Соперник пока неизвестен», — сказал Сиеста.

В послужном списке Чудинова 20 побед, 13 из которых он одержал нокаутом, два поражения и две ничьи. Он владел титулом временного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в 2014 году, один раз его защитил, а в 2015-м расстался с ним, проиграв британцу Крису Юбенку-младшему техническим нокаутом в 12-м раунде. До боя Чудинов занимал 8-е место в рейтинге WBA и 15-е — Всемирного боксерского совета (WBC).

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