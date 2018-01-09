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12:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Холифилд: Мейвезер никогда не был абсолютным чемпионом мира

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом и супертяжёлом весах Эвандер Холифилд считает упущением Флойда Мейвезера-младшего то, что он никогда не объединял в своих поясах нескольких организаций.

Источник: AP 2017

«Моя точка зрения такова, что он великий боец. Но, чтобы называться тем, кто побил всех, необходимо быть абсолютным чемпионом. Нужно владеть всеми поясами в одно время, чтобы дать всем знать: “Я победил всех, у кого были чемпионские пояса, я абсолютный чемпион”. Вы не можете сказать, у меня есть тот-то пояс WBC, вот тот пояс WBC и вот этот пояс WBC. У вас нет остальных поясов, чтобы говорить, что вы бесспорный чемпион.

Это единственное, чего не хватает Флойду, потому что он никогда не был абсолютным чемпионом мира», — цитирует Холифилда BoxingScene.

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