Холифилд: Мейвезер никогда не был абсолютным чемпионом мира
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом и супертяжёлом весах Эвандер Холифилд считает упущением Флойда
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом и супертяжёлом весах Эвандер Холифилд считает упущением Флойда
«Моя точка зрения такова, что он великий боец. Но, чтобы называться тем, кто побил всех, необходимо быть абсолютным чемпионом. Нужно владеть всеми поясами в одно время, чтобы дать всем знать: “Я победил всех, у кого были чемпионские пояса, я абсолютный чемпион”. Вы не можете сказать, у меня есть
Это единственное, чего не хватает Флойду, потому что он никогда не был абсолютным чемпионом мира», — цитирует Холифилда BoxingScene.