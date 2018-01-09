Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители требуют закрыть шоу «Давай поженимся!» из-за скандала
Названа опасность дневного сна
Как мы портим детям здоровье антибиотиками: мнение педиатра
Очевидец рассказал про новую трагедию с автобусом в Москве
Поклонники осудили Тину Канделаки за неопрятный внешний вид
Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Лада
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Трактор
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур3
Барыс1
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал2
Югра1
Хоккей. КХЛ
21:00
Слован
Металлург Мг
Хоккей. НХЛ
10.01
Баффало Сэйбрз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
10.01
Вашингтон Кэпиталз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
10.01
Оттава Сенаторз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
10.01
Тампа-Бэй Лайтнинг
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
10.01
Сент-Луис Блюз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
10.01
Нэшвилл Предаторз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
10.01
Миннесота Уайлд
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл ЛивзОТ2
Коламбус Блю Джэкетс3
Все события
Зрители требуют закрыть шоу «Давай поженимся!» из-за скандала
Лазарев и Басков заменят Кудрявцеву в шоу «Секрет на миллион»
Россияне придумали, как сэкономить на покупке авто в кредит
Лучшие концепты 2017: 5 самых интересных авто
Три английских клуба хотят заполучить игрока «Ромы»
Топ-10 самых дорогих футболистов планеты
Собчак назвала посещение салонов «непозволительной роскошью»
Как Светлана Ходченкова выглядит без макияжа
Названа опасность дневного сна
В Петербурге женщина 5 часов ждала помощи в приемном отделении и умерла
Чемпионка мира по самбо погибла из-за несчастного случая
Пилота убило дверью самолета при вылете в Россию
Фоторепортажи
26События 2017 года в фотографиях
14Как будут выглядеть олимпийцы России. 13 правил
10:28 (мск), источник: Vesti.kz

Глава HBO: Пока Головкин и «Канело» ведут переговоры о втором бое, мы сохраняем оптимизм по этому поводу

Исполнительный вице-президент телеканала HBO Sports Питер Нельсон в интервью BoxingScene.com поделился планами по трансляции поединков в первой половине 2018 года.

По его словам, главными событиями в первые месяцы года станут вечер бокса 27 января во главе с Хорхе Линаресом и Лукасом Матиссе и шоу Superfly 2 на 24 февраля (оба события пройдут на арене «Форум» в Инглвуде, Калифорния), а также вечер бокса 3 марта, в рамках которого Сергей Ковалев встретится с Игорем Михалкиным, а Дмитрий Бивол — с Салливаном Баррерой.

Читайте также
Головкин, Ислам или Джукембаев. Каких боев ждут от казахстанских боксеров в 2018 году

Помимо этого глава HBO рассчитывает увидеть в 2018 году возвращение экс-чемпиона в среднем весе американца Дэниэла Джейкобса и запланированный на 5 мая второй поединок между чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

«Думаю, что помимо вышеуказанных боев в январе, феврале и марте, мы увидим возвращение Дэнни Джейкобса, а также долгожданный для многих поединок Головкина и “Канело”. Сейчас они ведут переговоры друг с другом. Мы сохраняем оптимизм по этому поводу, и пока обе стороны находятся в переговорах, мы чувствуем, что этот большой бой, который все хотят увидеть, в конечном итоге состоится», — сказал Нельсон.

Добавим, что место проведения второго поединка пока не определено. На право его принять претендуют сразу несколько площадок, но фаворитом считается T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, где и состоялся первый бой между Головкиным и «Канело», завершившийся спорной ничьей.

Тренер казахстанского супертяжа Ивана Дычко озвучил дату начала подготовки к следующему бою
В первом сборе «Спартака» примут участие 27 футболистов
«Ливерпуль» готов продать форварда
Три английских клуба хотят заполучить игрока «Ромы»
Топ-10 самых дорогих футболистов планеты
Форвард «Интера» близок к переходу в «Реал»
Манчини: об уходе Кришито, работе в сборной, ситуации в «Зените»
УЕФА выделил 11 молодых игроков РФ, проявивших себя в 2017 году
Новости
Авто
Hyundai представила кроссовер, который боится сильных морозов На выставке потребительской электроники CES-2018 Hyundai презентовала серийный водородный кроссовер Nexo
Hi-Tech
Появился способ налить вино, не вскрывая бутылку Устройство работает в паре с приложением «Coravin Moments»
Кино
Джоли с сыном, Кидман с наградой: как прошел «Золотой глобус» Триумф женщин, черные наряды звезд и другие яркие моменты премии «Золотой глобус 2018» — в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Дом Меньшикова в Петербурге признали региональным памятником
Горнолыжный курорт построят на месте свалки в Пскове
Леди
Как носить вещи из вельвета и бархата Подчеркнуто декоративный, невероятно фактурный и очень капризный вельвет, равно как и бархат, требует особого обращения.
Дети
Елена Захарова показала детскую дочери Актриса поделилась с поклонниками трогательным снимком.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь