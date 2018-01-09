Глава HBO: Пока Головкин и «Канело» ведут переговоры о втором бое, мы сохраняем оптимизм по этому поводу

По его словам, главными событиями в первые месяцы года станут вечер бокса 27 января во главе с Хорхе Линаресом и Лукасом Матиссе и шоу Superfly 2 на 24 февраля (оба события пройдут на арене «Форум» в Инглвуде, Калифорния), а также вечер бокса 3 марта, в рамках которого Сергей Ковалев встретится с Игорем Михалкиным, а Дмитрий Бивол — с Салливаном Баррерой.

Помимо этого глава HBO рассчитывает увидеть в 2018 году возвращение экс-чемпиона в среднем весе американца Дэниэла Джейкобса и запланированный на 5 мая второй поединок между чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

«Думаю, что помимо вышеуказанных боев в январе, феврале и марте, мы увидим возвращение Дэнни Джейкобса, а также долгожданный для многих поединок Головкина и “Канело”. Сейчас они ведут переговоры друг с другом. Мы сохраняем оптимизм по этому поводу, и пока обе стороны находятся в переговорах, мы чувствуем, что этот большой бой, который все хотят увидеть, в конечном итоге состоится», — сказал Нельсон.