Названа ориентировочная дата анонса второго боя между Головкиным и Альваресом

«Дедлайн для анонса второго боя Головкин — Канело» стремительно приближается. 13 января 2017 года «Канело» объявил о намерении подраться с Хулио Сесаром Чавесом-младшим на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе на Синко де Майо (5 мая). Через пару дней мы придем к этой же дате, и фанаты снова собрались, чтобы услышать официальное подтверждение реванша «Канело» с Головкиным.

Боксеры провели первый бой в сентябре, завершившийся спорной ничьей, что означало, что второй поединок должен быть, хотя переговоры прошли не так гладко, как ожидали оба лагеря. Команды работали за закрытыми дверями, пытаясь согласовать сделку, поэтому СМИ находятся в неведении относительно текущего положения дел.

Президент Golden Boy Оскар Де Ла Хойя публично заявил о своем желании вернуть «Канело» на ринг в бою с Головкиным, несмотря на постоянные слухи о возможной задержке. Шептались, что «Канело» может встретиться с Билли Джо Сондерсом или Дэниэлом Джейкобсом, а с Головкиным снова в сентябре, но откладывать бой сейчас бессмысленно. В ближайшие дни все прояснится, и фанаты сидят со скрещенными пальцами, — пишет издание.