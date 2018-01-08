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8 января, источник: Vesti.kz

Чемпион мира-2013 Жанибек Алимханулы ушел из сборной Казахстана

Казахстанский полутяжеловес, чемпион мира 2013 года, 24-летний Жанибек Алимханулы завершил любительскую карьеру и ушел из национальной команды, передает корреспондент Vesti.kz.

Источник: Vesti.kz

«Да, это правда. Мы хотели дать ему еще один шанс, но он сам позвонил и сказал «спасибо». Поблагодарил за доверие и сказал, «Мырзагали-ага, я заканчиваю любительскую карьеру». Сейчас, говорит, поправлю здоровье и посмотрю, может быть пойду в профессионалы. Но сейчас я ухожу из любительского бокса.

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Не исключил он и полного завершения карьеры. Он сам решает. Жанибек, парень скромный. Нам, конечно, жалко, что самом расцвете сил… С его опытом и талантом… Он уходит. Такие таланты тяжело найти, — рассказал главный тренер сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов.

Добавим, после Олимпиады-2016, куда Жанибек Алимханулы поехал как первый номер сборной в категории до 75 килограммов, боксер сменил вес и поднялся в полутяжелый дивизион (до 81 килограмма). Наивысшим достижением в карьере спортсмена была победа на мировом турнире в Алматы в 2013 году. Есть в его коллекции также «золото» Азиатских игр и чемпионата Азии.

На профессиональном ринге Алимханулы провел два боя, и в обоих случаях одержал победу. Последним любительским турниром для Жанибека стал чемпионат Казахстана в Шымкенте. Один из фаворитов состязания покинул его после первого же боя, по очкам уступив 19-летнему Михаилу Коханчику.

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