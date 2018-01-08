«Мои гонорары выросли вдвое». Шарипова о чемпионском поединке, чугунной голове Гонтарюк и бое за титул WBC в Таразе

Источник: Vesti.kz

— Было заметно, что за исключением нескольких моментов вы совершенно не испытали проблем во время поединка. Неужели Гонтарюк ничего разрушающего не показала? Когда именно вы полностью приспособились к сопернице и подобрали очевидный ключ к победе?

— Изначально мой тренер Сергей Кубышев посмотрел бои бельгийки, и на тренировках мы отрабатывали специальные элементы для победы над Гонтарюк. Ничего нового она не показала, кроме того, что грязно боксировала и хотела обмануть рефери, продлить время в конце и наносила удары головой мне по носу. Однако я просто сделала то, что делала на тренировках — свои наработки.

— И тем не менее, не все ваши атаки оказались столь эффективными. Гонтарюк не только не была потрясена, но также выстояла во время ваших «штормов» в виде длительных комбинаций. «Держалка» бельгийке помогла?

— И я, и моя команда удивлены, что она выстояла все десять раундов при таких атаках. У Джемиллы чугунная голова.

— После поединка не планируете менять в подготовке определенные элементы? Все-таки два последних боя, именно вариативность атак, несколько однотипна, и прослеживается одна главная серия. А впереди большие бои, например с финкой Евой Вальстрем, где уже нужно использовать более хитрые атаки. Или же вам пока не довелось полностью показать себя в деле? То есть расходовали ровно настолько, сколько необходимо конкретно для победы.

— Лично я ничего менять не собираюсь, это скажет мой тренер, потому что мы согласованно работаем над победами. Главное, я показала красивый бокс и пропустила минимум ударов для себя. Что касается того, чтобы показывать что-то новое в ринге, то мы постоянно над этим работаем. Для нас в первую очередь важно выиграть поединок.

— В своем аккаунте в Instagram вы выложили фотографию с гипсом на руке. Насколько травма оказалась серьезная?

— В профессиональном спорте без травм никак. Как я уже говорила, у Джемиллы Гонтарюк оказалась просто чугунная голова. Сейчас все хорошо, чувствую себя прекрасно.

— Вопрос, касающийся гонораров. Если не сумму — хотя это общемировая норма открытых цифр — то хотя бы назвать насколько они выросли по сравнению с прошлыми боями?

— Вдаваться в подробности гонораров я не буду. Скажу лишь только, что они выросли вдвое.

— Почему именно с Гонтарюк решили разыграть эти вакантные пояса? Другие соперницы отказались? Или самый оптимальный вариант именно бельгийка?

— Этот вопрос лучше задать моему менеджеру Сергею Завилейскому. От себя скажу, что «на бумаге» соперница выглядела вполне достойно: у нее была хорошая оппозиция в лице чемпионок мира Евы Вальстрем, Рамоны Куэн и Аманды Серрано, и она была довольно высоко в рейтинге BoxRec.

— После боя команда не общалась с представителями представленных организаций? Не было оценки с их стороны? Может, что-то обсуждалось относительно большого боя с Вальстрем за титул чемпионки мира WBC.

— В данный момент ведутся переговоры по организации следующего боя, но пока рано оглашать детали. Как только появится конкретика, мы обязательно это объявим.

— Вы говорили, что хотите данный бой провести в Таразе. Насколько реально ее заманить? Она практически не выездная, «домашняя» спортсменка. Придется делать крупное денежное предложение, либо искать другие компромиссы. Хотя для Казахстана это стало бы суперсобытием. Такие пояса еще не разыгрывались.

— Я сейчас владею поясом WBC Silver, который делает меня обязательной претенденткой на основной пояс по этой линии. Так что Вальстрем никуда не удастся убежать от боя, либо же придется просто отдать свой пояс мне.

— Когда вернетесь в лагерь после выздоровления? Сколько вообще запланировано времени на отдых?

— Думаю, что со следующей недели я начну тренироваться.

— Вы указаны, вернее ваша промоутерская компания, в качестве организаторов прошедшего вечера бокса. Нет в планах провести другой вечер бокса?

— Наша промоутерская компания будет активно продвигать казахстанских боксеров. В дальнейшем мы постоянно будем организовывать вечера профессионального бокса мирового уровня в Казахстане.

— Есть, кто сейчас на примете? Кого собирается вести ваша компания? Кто-то из молодежи? Либо более опытный, как Ержан Залилов?

— Да, мы для себя подметили несколько молодых и перспективных боксеров. В дальнейшем мы проведем с ними переговоры и предложим контракты. Однако все это будет в ближайшее время, сейчас конкретику я раскрывать не могу.

— В этом году собираетесь несколько крупных боев провести? Не составляли еще свой план на год? Хотя понятно, что многое зависит от соперниц, от мировых организаций.

— Моя цель — стать абсолютной чемпионкой мира, и конечно же, мы планируем проводить в этом году титульные бои. Я являюсь чемпионкой мира по нескольким версиям, поэтому рейтинговых боев мы уже не планируем. А о том, с кем именно и когда конкретно будут бои, лучше спрашивать моего менеджера.

— WBC Silve — настоящий гарант встречи с Евой Вальстрем? То есть у нее сейчас безвыходная ситуация?

— По правилам WBC, чемпион по этой версии обязан встретиться с обладателем пояса WBC Silver, либо отказаться от своего титула.

— А с Пирсун не планируете?

— Встречи с Дельфин Пирсун, Майвой Хамадуш и другими чемпионками мы будем рассматривать в ближайшем будущем. Но повторюсь, что определением соперниц занимается мой менеджер.

— Гонтарюк, кстати, не против провести реванш или для вас она уже «перевернутая» глава?

— Не вижу никакого смысла в этом. Она очень много говорит, но ее слова расходятся с делом. Перед боем Джемилла обещала нокаутировать меня, но не смогла нанести ни одного точного сильного удара. Физически я готова, но этот бой уже не имеет смысла, потому что он не был спорным, я не оставила ей шанса. Бой с Гонтарюк возможен только если она выиграет какой-нибудь из основных титулов — WBC, WBO, IBF или WBA. Гонтарюк способна на это, но без этих титулов она не интересна.

Напомним, поединок между Шариповой и Гонтарюк состоялся на 12-тысячной «Алматы Арене». На кону стояли титул чемпионки мира во втором полулегком весе по версии IBO и пояс WBC Silver. Оба титула были вакантными.

Бой прошел в формате «десять раундов по две минуты» и продлился всю дистанцию, по итогам которых Шарипова победила единогласным решением судей. Полное видео поединка можно посмотреть здесь.