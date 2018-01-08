Последний боец на пути Головкина к званию абсолютного чемпиона мира. Чего вы могли не знать о Сондерсе

Сейчас Головкин владеет поясами WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Для статуса абсолютного чемпиона мира ему не хватает только титула WBO. В предыдущие два года Головкин и Сондерс пытались договориться о бое, но их переговоры и заявления пока ни к чему не привели.

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«Билли Джо Сондерс вырос на кулачных боях среди домов на колесах. И манерам научился там же, — пишет Eurosport. — «GGG, ты прав: я был не готов раньше, но теперь — более чем. Давай сделаем это», — 30 декабря Сондерс практически влез за новогодний стол Геннадия Головкина через твиттер. Двумя неделями ранее британец единогласным решением судей победил Давида Лемье, претендовавшего на пояс WBO. Именно этого титула не хватает казахстанцу для звания абсолютного чемпиона мира в среднем весе, а сам обладатель нарывается всеми силами.

За последний год Сондерс наговорил о Головкине столько всего, что хватило бы на приличный раунд в рэп-баттле. В конце 2016-го брит кидался каламбурами категории Б, обзывая более заслуженного спортсмена крысой и Боратом (boRat). В марте записал видеообращение: «Головкин, ты вонючая ***** [вагина]! Сразись со мной в Казахстане, где бы в Азии это ни было!». Через пару недель, в апреле, Билли Джо снялся в футболке с надписью «GGG — ссыкливый Борат. Проведи бой с Сондерсом». А после победы над Лемье вспоминает о будущем сопернике чуть ли не каждый день.

Со стороны выглядит, будто Билли Джо Сондерс — немытый британский гопник, дорвавшийся до славы и твиттера. На деле — топовый боксер (25−0−0) с самым современным подходом к маркетингу. Бурления, которые Макгрегор и Мейвейзер поднимали перед их боем, показали, что агрессивное поведение, оскорбления, туалетные шутки отлично работают на толпу. Эта подача пришла из WWE: в реслинге ребята толкают длинные диссы перед тем, как показать отрепетированный бой. В боксе это работает круче — на кону реальные драка, кровь и титулы.

Команда Сондерса работает на паблисити всеми возможными путями. 3 декабря 2016-го Билли Джо победил Артура Акавова решением судей, хотя провел ужасный бой и сам это признал. Зато победу на ринг брит отпраздновал с 16-летним больным раком фанатом — милейшие фотки растащили по спортивным медиа.

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9 марта 2018-го на стадионе в Шеффилде Билли Джо выйдет на ринг против Кугана Кассиуса — известного видеоблогера и журналиста. Куган уже бился в 2015-м с Тайсоном Фьюри, который входит в команду Сондерса. Короткое видео избиения Кассиуса набрало более миллиона просмотров, поэтому драку с Билли Джо проведут не на ринге качалки и обставят эффектнее. Даже продадут билеты — самые дорогие по 55 фунтов.

Сондерс не только шарит в трендах, но и не рвет связь с историей. Ведь он тоже цыган. Билли Джо родился в Ковентри и вырос в кочевых румынских коммунах. Мальчик зрел в общине из 48 семей, чьи дети постоянно болтались вместе. И все, что они делали, — махали кулаками и пинали мяч. «Представьте, вот ваша жизнь: играете в футбол, после деретесь, а потом играете еще раз. Такое детство ведет только к одному — к ожесточению», — вспоминал Билли Джо.

Это естественно для детей подобных общин — Сондерс жил в такой до 24 лет с женой двумя детьми. К 15 годам подростки успокаиваются — им пора кормить семьи, и они находят работу. Билли Джо нашел занятие получше — уличные драки переросли в кулачные бои в стиле «Большого куша», и Сондерс стал лучшим. У него не было выбора — виновата наследственность.

Прадед будущего соперника Геннадия Головкина — один из величайших кулачных бойцов Англии Абсолом Бини. Жизнь предка Билли Джо похожа на сцену из «Шерлока Холмса» Гая Ричи: мистер Бини голыми кулаками без перчаток в полуподвальных помещениях избивал огромных недотеп, пока работяги вокруг рвали глотки целой толпой и выкрикивали ставки на исход. Слава Абсолма ушла далеко за пределы Ковентри — старик колесил по всей стране и избивал людей по правилам традиционных кулачных боев цыган и других британских кочевников.

Но главная гордость Бини нашла его в 95 лет. Старик увидел правнука Билли Джо Сондерса на Олимпийских играх в Пекине. Парень проиграл во втором отборочном поединке, что и стало толчком к безупречной профессиональной карьере — 25 побед в 25 боях, 12 — нокаутами.