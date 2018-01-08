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14:06 (мск), источник: Vesti.kz

«И в восхитительных носках». Несколько кадров с приезда Головкина в Казахстан

Казахстанский боксер Геннадий Головкин провел начало 2018 года в Казахстане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Об это свидетельствуют фотографии, сделанные в Алматы. На снимках с GGG запечатлены представители шоу-бизнеса, в частности Луина и Айкын, а также футболист молодежной сборной Казахстана Димаш Кашкен.

Скорее всего, цель визита именитого боксера носила частный характер. Также неизвестно, сколько именно времени Головкин провел в Казахстане.

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В данное время чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF, IBO в среднем весе покинул страну и находится в США. На днях он посетил джинсовый завод в Лос-Анджелесе.

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