Редакция выбрала самые яркие снимки уходящего года
«И в восхитительных носках». Несколько кадров с приезда Головкина в Казахстан
Казахстанский боксер Геннадий Головкин провел начало 2018 года в Казахстане, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Казахстанский боксер Геннадий Головкин провел начало 2018 года в Казахстане, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Об это свидетельствуют фотографии, сделанные в Алматы. На снимках с GGG запечатлены представители
Скорее всего, цель визита именитого боксера носила частный характер. Также неизвестно, сколько именно времени Головкин провел в Казахстане.
В данное время чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF, IBO в среднем весе покинул страну и находится в США. На днях он посетил джинсовый завод в