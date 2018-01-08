Казахстанский боксер дебютирует на профи-ринге в вечере бокса промоутера Пакьяо и Ломаченко
Казахстанский боксер Сагадат Рахманкулов дебютирует на профессиональном ринге 16 февраля США, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер Сагадат Рахманкулов дебютирует на профессиональном ринге 16 февраля США, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По словам 24-летнего боксера, его дебют состоится в городе Рено, расположенном в штате Невада. Соперник и весовая категория, в которой выступит спортсмен, еще неизвестны.
Стоит отметить, что осенью прошлого года Рахманкулов отправился в Окснард (штат Калифорния), где провел совместные тренировки с Мадияром Ашкеевым, Мейиримом Нурсултановым и Асхатом Уалихановым.
Любительскую карьеру Сагадат провел в весовой категории до 69 килограммов. Боксер становился чемпионом Казахстана (2013) и серебряным призером турнира (2014).
Добавим, что вечер бокса будет организован известной промоутерской компанией Top Rank, которую возглавляет Боб Арум. Самыми известными боксерами на данный момент, дела которых ведет эта компания, являются чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко (9−1, 7 КО) и